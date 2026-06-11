Conep valora positiva algunas de las medidas fiscales, pero pide proporcionalidad y temporalidad

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) valoró de forma positiva algunas de las medidas contenidas en la propuesta fiscal presentada este jueves por el ministro de Hacienda y Economía, aunque también llamó al Gobierno a mejorar los subsidios y la eficiencia del gasto público.

El Conep, que reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país, sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que "los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas".

"Entendemos que las circunstancias excepcionales derivadas de la actual coyuntura internacional pueden requerir esfuerzos extraordinarios de distintos sectores. No obstante, cualquier contribución adicional debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y previsibilidad, de manera que preserve la confianza, la inversión y la capacidad de generación de empleos formales, planteó el gremio a través de un comunicado", sostuvo el gremio.

La entidad manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.

Reducir la evasión e informalidad

"Al mismo tiempo, consideramos que existe una importante oportunidad para fortalecer la sostenibilidad fiscal, ampliando la base tributaria, reduciendo los espacios de evasión e informalidad y corrigiendo situaciones de competencia desleal que hoy colocan en amplia desventaja a miles de empresas y trabajadores que cumplen plenamente con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias, añade el documento", consideró el Conep en un documento.

Agregó que la República Dominicana ha construido durante décadas un entorno de estabilidad y crecimiento que ha permitido atraer inversiones, generar empleos de calidad y mejorar las condiciones de vida de millones de dominicanos y que preservar esas fortalezas debe seguir siendo una prioridad nacional.

Valora apoyo a las mipymes Los empresarios manifestaron que reconocen el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica y que valoran de forma positiva diversas medidas contenidas en la propuesta presentada, sobre todo las orientadas a simplificar el cumplimiento tributario, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer la inversión y proteger a los sectores más vulnerables.

El principal gremio empresarial del país consideró que avanzar con mayor determinación en esa dirección permitiría incrementar la recaudación, fortalecer la equidad tributaria y preservar la competitividad del aparato productivo formal, evitando que el peso principal de los ajustes recaiga sobre quienes ya contribuyen de manera significativa al financiamiento del Estado.

El Conep reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones equilibradas que contribuyan a la sostenibilidad fiscal, fortalezcan la confianza y preserven las condiciones necesarias para continuar impulsando el crecimiento económico y el bienestar de la población dominicana.