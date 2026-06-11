El Gobierno propone indexar el mínimo exento del impuesto sobre la renta a los salarios

La propuesta presentada hoy por el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional incluye una indexación del impuesto sobre la renta (ISR) de las personas físicas que beneficiaría a los asalariados, al elevar en 15 % el mínimo exento y ajustar las escalas del tributo para compensar el impacto de la inflación.

Según la presentación de las medidas económicas anunciadas por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, el plan contempla aumentar el mínimo no imponible de 34,685 a 39,900 pesos mensuales, con el argumento de que el umbral actual solo cubre el costo de la canasta familiar del primer quintil, mientras que el nuevo monto permitiría abarcar también la del segundo quintil.

La propuesta se presenta en un contexto de reclamos recurrentes de diversos sectores para que se aplique la indexación de los salarios contemplada en la legislación tributaria.

En marzo pasado, una coalición de legisladores de oposición depositó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la disposición del Presupuesto General del Estado de 2026 que mantiene congelado el monto salarial a partir del cual se comienza a pagar el impuesto sobre la renta.

El presidente Luis Abinader ha señalado que aplicar el ajuste por inflación (que no se hace desde el 2017) sería una medida razonable, pero ha advertido que implicaría una reducción importante de ingresos para el Estado.

Medidas de apoyo a la clase media

La iniciativa presentada hoy forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno define como de apoyo a la clase media en medio del encarecimiento de los combustibles y de la incertidumbre económica internacional.

Además de la indexación, propone elevar de 25 a 30 % la deducción por gastos educativos y llevarla a 50 % cuando los desembolsos beneficien a personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.

La propuesta se enmarca dentro de una estrategia fiscal con la que el Ejecutivo busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para enfrentar las presiones derivadas de la crisis internacional, pero procurando no aumentar la carga tributaria sobre la mayoría de los trabajadores asalariados.

Nueva escala del ISR para ingresos altos

No obstante, el proyecto también plantea crear una nueva escala del ISR para personas físicas con ingresos superiores a 400,000 pesos mensuales, quienes pasarían a tributar una tasa marginal de 27 %.

El Gobierno estima que la medida afectaría a unos 5,900 contribuyentes de un universo de aproximadamente 2.3 millones de personas registradas, equivalente al 0.26 % del total.

Sostiene que la indexación del mínimo exento, junto con el aumento de las deducciones educativas, busca preservar el poder adquisitivo de la clase media y mejorar la equidad del sistema tributario, mientras que los mayores aportes recaerían sobre los contribuyentes de ingresos más altos.