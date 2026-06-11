Estas son las medidas que plantea el Gobierno para el crecimiento de la economía y mitigar la crisis

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó hoy un plan de ajuste fiscal para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales, combinando nuevas fuentes de ingresos con medidas de alivio dirigidas a la clase media, los sectores vulnerables y la producción nacional.

Con el proyecto, presentado inicialmente este jueves a los directores de medios de comunicación, se busca recaudar entre 40,000 y 5,000 millones de pesos, según expuso el ministro Magín Díaz. Estas serán enviadas al Congreso Nacional a inicios de la próxima semana para su discusión.

Medidas de simplificación/facilitación tributaria

Se derogan los anticipos para las microempresas (el 78 % del total de las empresas que reportaron el ISR en 2025). Las empresas pequeñas pasarán a pagarlos como personas físicas (tres pagos al año en lugar de 12).

(el 78 % del total de las empresas que reportaron el ISR en 2025). Las empresas pequeñas pasarán a pagarlos como (tres en lugar de 12). Eliminación de anticipos e Impuestos a los Activos al Sector Agropecuario (se le da rango de ley).

al (se le da rango de ley). Reducción de los recargos moratorios. Se actualiza la referencia a los intereses indemnizatorios . Se formalizan los acuerdos de pago en el Código Tributario. Descuentos por pronto pago.

. Se formalizan los en el Código Tributario. Descuentos por pronto pago. Amnistía de deudas tributarias. Se justifica por la actual coyuntura y por los cambios que se van a introducir en el sistema tributario.

Se justifica por la y por los cambios que se van a introducir en el sistema tributario. Ampliación del Régimen Simplificado de Tributación: De 12 a 15 millones de pesos para personas físicas y sector agropecuario . Se crea un umbral de 30 millones de pesos para pequeños negocios. El umbral del RST compras se aumenta de 55 a 60 millones de pesos.

De 12 a 15 millones de pesos para y . Se crea un umbral de 30 millones de pesos para pequeños negocios. El umbral del RST compras se aumenta de 55 a 60 millones de pesos. Se indexan los tramos exentos del impuesto sucesoral (de 500 pesos a 1 millón; y de 1,000 pesos a 2 millones). Para transmisiones entre padres e hijos en vida, el impuesto se reduce de 25 a 3 %.

(de 500 pesos a 1 millón; y de 1,000 pesos a 2 millones). Para transmisiones entre padres e hijos en vida, el impuesto se reduce de 25 a 3 %. Reducción de 25 a 10 % del impuesto sobre la renta por Ganancia de Capital a la venta de inmuebles en el caso de Personas Físicas .

por a la venta de inmuebles en el caso de . Derogación de Leyes de Control Tributario obsoletas: Ley de Impuesto a los Fósforos de 1935 y Ley de Control de Estampillas de 1966.

Medidas para apoyar la clase media

Ajuste por inflación del mínimo no imponible y de las franjas del impuesto sobre la renta personal.

del mínimo no imponible y de las franjas del personal. Se indexa el mínimo exento en 15 % para cubrir el costo de la canasta familiar del primer y segundo quintil. El mínimo exento actual de 34,685 solo cubre la canasta del quintil 1 (29,500 pesos). La propuesta lleva el mínimo exento a 39,900 pesos, suficiente para cubrir el costo de la canasta del quintil 2 38,400 pesos.

para cubrir el costo de la del primer y segundo quintil. El actual de 34,685 solo cubre la canasta del quintil 1 (29,500 pesos). La propuesta lleva el a 39,900 pesos, suficiente para cubrir el costo de la canasta del quintil 2 38,400 pesos. Aumento de la deducción por gastos educativos de 25 a 30 %. Será 50 %, si los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.

Medidas pro-crecimiento económico

Depreciación acelerada para promover la inversión privada a partir de 2027.

para promover la inversión privada a partir de 2027. Reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a combustibles y seguros , al igual que se hace con el Itbis.

a , al igual que se hace con el Itbis. Derogación (gradual) de impuestos anacrónicos : Hipotecas , constitución de compañías, impuesto selectivo a seguros de vida.

: , constitución de compañías, a seguros de vida. Devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en fabricación de medicamentos.

Medidas para combatir al incumplimiento/evasión

Se implementa percepción de Itbis en DGA.

en DGA. Se proponen aumentos de las retenciones por concepto de impuesto sobre la renta a un grupo de contribuyentes "difíciles de gravar".

a un grupo de contribuyentes "difíciles de gravar". Trazabilidad fiscal : Se precisan conceptos para bebidas alcohólicas y cigarrillos, y se habilita su aplicación para combustibles .

: Se precisan conceptos para y cigarrillos, y se habilita su aplicación para . Poder de veto en la clasificación de los beneficiarios de las leyes de incentivo al Ministerio de Hacienda y Economía/Presidencia.

Actualización del sistema tributario/consolidación fiscal

Aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30 % por tres años a grandes contribuyentes . Para las empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales. Esta medida impacta a poco más de 1,000 empresas de un total de 140,000 que hicieron declaración del ISR en el 2025 (menos de 0.8 % del total).

de la tasa del empresarial a 30 % por tres años a . Para las empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales. Esta medida impacta a poco más de 1,000 empresas de un total de 140,000 que hicieron declaración del ISR en el 2025 (menos de 0.8 % del total). Se crea un nuevo tramo del ISR Personal a tasa de 27 % para salarios mayores a 400,000 pesos mensuales. Esta medida impacta unos 5,900 contribuyentes de un total de 2,300,000 (0.26 % del total).

del a tasa de 27 % para a 400,000 pesos mensuales. Esta medida impacta unos 5,900 contribuyentes de un total de 2,300,000 (0.26 % del total). Impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapes .

a y . Aumento de la tributación de casinos y juegos de azar .

de la tributación de y . Aumento de 10 dólares a los pasajes aéreos.

Proyecto pensado para la equidad

El ministro de Hacienda y Ecomomía señaló que "el presupuesto inicial del 2026 está prácticamente financiado" y que "una crisis de esta magnitud impone presiones de gastos adicionales que el Gobierno ha enfrentado con responsabilidad fiscal y sensibilidad social".

"El Gobierno está poniendo y va a poner aún más de su parte, ajustándose a la restricción presupuestaria, sin poner en riesgo la estabilidad social", insistió.

Señaló que el proyecto piensa en la equidad con la derogación de los anticipos del ISR para las microempresas y simplificación de los anticipos para los pequeños y medianos contribuyentes. Además, con la sobretasa de 3 % del ISR empresarial a los contribuyentes más grandes.

A su vez, señaló que representa un apoyo a la clase media con el ajuste por inflación del mínimo exento y las franjas del ISR personal, y aumento de la deducción por gastos educativos.

Afirmó que el plan combate a la evasión y la informalidad.