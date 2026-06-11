Estas son las medidas que plantea el Gobierno para el crecimiento de la economía y mitigar la crisis
Entre el plan se incluye una amnistía tributaria y la eliminación del anticipo para la mayoría de las microempresas
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó hoy un plan de ajuste fiscal para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales, combinando nuevas fuentes de ingresos con medidas de alivio dirigidas a la clase media, los sectores vulnerables y la producción nacional.
Con el proyecto, presentado inicialmente este jueves a los directores de medios de comunicación, se busca recaudar entre 40,000 y 5,000 millones de pesos, según expuso el ministro Magín Díaz. Estas serán enviadas al Congreso Nacional a inicios de la próxima semana para su discusión.
Medidas de simplificación/facilitación tributaria
- Se derogan los anticipos para las microempresas (el 78 % del total de las empresas que reportaron el ISR en 2025). Las empresas pequeñas pasarán a pagarlos como personas físicas (tres pagos al año en lugar de 12).
- Eliminación de anticipos e Impuestos a los Activos al Sector Agropecuario (se le da rango de ley).
- Reducción de los recargos moratorios. Se actualiza la referencia a los intereses indemnizatorios. Se formalizan los acuerdos de pago en el Código Tributario. Descuentos por pronto pago.
- Amnistía de deudas tributarias. Se justifica por la actual coyuntura y por los cambios que se van a introducir en el sistema tributario.
- Ampliación del Régimen Simplificado de Tributación: De 12 a 15 millones de pesos para personas físicas y sector agropecuario. Se crea un umbral de 30 millones de pesos para pequeños negocios. El umbral del RST compras se aumenta de 55 a 60 millones de pesos.
- Se indexan los tramos exentos del impuesto sucesoral (de 500 pesos a 1 millón; y de 1,000 pesos a 2 millones). Para transmisiones entre padres e hijos en vida, el impuesto se reduce de 25 a 3 %.
- Reducción de 25 a 10 % del impuesto sobre la renta por Ganancia de Capital a la venta de inmuebles en el caso de Personas Físicas.
- Derogación de Leyes de Control Tributario obsoletas: Ley de Impuesto a los Fósforos de 1935 y Ley de Control de Estampillas de 1966.
Medidas para apoyar la clase media
- Ajuste por inflación del mínimo no imponible y de las franjas del impuesto sobre la renta personal.
- Se indexa el mínimo exento en 15 % para cubrir el costo de la canasta familiar del primer y segundo quintil. El mínimo exento actual de 34,685 solo cubre la canasta del quintil 1 (29,500 pesos). La propuesta lleva el mínimo exento a 39,900 pesos, suficiente para cubrir el costo de la canasta del quintil 2 38,400 pesos.
- Aumento de la deducción por gastos educativos de 25 a 30 %. Será 50 %, si los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.
Medidas pro-crecimiento económico
- Depreciación acelerada para promover la inversión privada a partir de 2027.
- Reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a combustibles y seguros, al igual que se hace con el Itbis.
- Derogación (gradual) de impuestos anacrónicos: Hipotecas, constitución de compañías, impuesto selectivo a seguros de vida.
- Devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en fabricación de medicamentos.
Medidas para combatir al incumplimiento/evasión
- Se implementa percepción de Itbis en DGA.
- Se proponen aumentos de las retenciones por concepto de impuesto sobre la renta a un grupo de contribuyentes "difíciles de gravar".
- Trazabilidad fiscal: Se precisan conceptos para bebidas alcohólicas y cigarrillos, y se habilita su aplicación para combustibles.
- Poder de veto en la clasificación de los beneficiarios de las leyes de incentivo al Ministerio de Hacienda y Economía/Presidencia.
Actualización del sistema tributario/consolidación fiscal
- Aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30 % por tres años a grandes contribuyentes. Para las empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales. Esta medida impacta a poco más de 1,000 empresas de un total de 140,000 que hicieron declaración del ISR en el 2025 (menos de 0.8 % del total).
- Se crea un nuevo tramo del ISR Personal a tasa de 27 % para salarios mayores a 400,000 pesos mensuales. Esta medida impacta unos 5,900 contribuyentes de un total de 2,300,000 (0.26 % del total).
- Impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapes.
- Aumento de la tributación de casinos y juegos de azar.
- Aumento de 10 dólares a los pasajes aéreos.
Proyecto pensado para la equidad
El ministro de Hacienda y Ecomomía señaló que "el presupuesto inicial del 2026 está prácticamente financiado" y que "una crisis de esta magnitud impone presiones de gastos adicionales que el Gobierno ha enfrentado con responsabilidad fiscal y sensibilidad social".
"El Gobierno está poniendo y va a poner aún más de su parte, ajustándose a la restricción presupuestaria, sin poner en riesgo la estabilidad social", insistió.
Señaló que el proyecto piensa en la equidad con la derogación de los anticipos del ISR para las microempresas y simplificación de los anticipos para los pequeños y medianos contribuyentes. Además, con la sobretasa de 3 % del ISR empresarial a los contribuyentes más grandes.
A su vez, señaló que representa un apoyo a la clase media con el ajuste por inflación del mínimo exento y las franjas del ISR personal, y aumento de la deducción por gastos educativos.
Afirmó que el plan combate a la evasión y la informalidad.