El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este jueves que el país enfrenta una situación económica compleja por la "incertidumbre más grande de la historia" en los mercados internacionales, especialmente en el sector petrolero, debido a los efectos de la guerra en Irán.

Luego de explicar las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar el impacto de la crisis internacional y mantener estable la economía dominicana, Díaz dijo que se trata de iniciativas de carácter tributario que deberán ser conocidas y aprobadas por el Congreso Nacional.

"Estas medidas nos ayudan con recaudaciones adicionales para poder atender los subsidios, evitar que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente y, junto con las acciones tomadas en el gasto público, nos permiten redirigir recursos desde áreas menos prioritarias hacia necesidades que la crisis ha convertido en prioritarias", expresó durante un encuentro con la prensa.

El ministro señaló que el escenario actual se caracteriza más por la incertidumbre que por el riesgo económico tradicional.

"Obviamente esta es una crisis difícil. Hay que ir calibrando semana a semana. Aquí no hay riesgo, aquí lo que hay es incertidumbre. Cuando hay riesgo, tú lo puedes medir y ponerle una probabilidad, pero aquí lo que hay es la incertidumbre más grande de la historia en el mercado del petróleo debido a la guerra", indicó.

Agregó que, según analistas internacionales, aun cuando el conflicto bélico concluyera de inmediata, la volatilidad en los precios del petróleo podría mantenerse durante un tiempo prolongado.

Díaz explicó que, ante ese panorama, el Gobierno ha optado por una estrategia de reasignación de recursos, reduciendo gastos considerados menos prioritarios, como compras y servicios, viajes y viáticos, para destinarlos a gastos mas prioritarios.

El ministro informó además que el proyecto que contiene las nuevas medidas tributarias ya se encuentra en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y que podría ser remitido al Congreso Nacional en cualquier momento a partir de este viernes.

Gasto público

Asimismo, aclaró que estas disposiciones son distintas a las medidas de contención del gasto público anunciadas a finales de abril por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, tras la celebración del quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros.

Expuso que ese conjunto de acciones tiene como objetivo generar una disponibilidad de 40,000 millones de pesos durante este año para mitigar los efectos de la crisis global sobre la economía dominicana.

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