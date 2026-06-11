El Gobierno propone eliminar anticipos a microempresas y ampliar facilidades tributarias

Entre las propuestas presentadas este jueves por el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional e impulsar la economía en el país, figura un paquete de iniciativas destinadas a simplificar el pago de impuestos y facilitar las operaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Una de las medidas más importantes es la eliminación de los anticipos del impuesto sobre la renta (ISR) para las microempresas. Según las autoridades, la disposición beneficiaría al 78 % de las empresas que reportaron este impuesto en 2025.

Las pequeñas empresas también tendrían un alivio. En lugar de realizar 12 pagos al año, pasarían a hacer solo tres, bajo un esquema similar al que utilizan las personas físicas.

El sector agropecuario será otro de los beneficiados. La propuesta elimina de manera definitiva los anticipos y el impuesto a los activos para este sector, una facilidad que quedaría establecida por ley.

El Gobierno también plantea cambios en el Código Tributario para hacer más fácil el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre ellos se encuentran la reducción de los recargos por pagos atrasados, la formalización de acuerdos de pago y la creación de descuentos para quienes paguen a tiempo.

Además, se propone una amnistía para las deudas tributarias acumuladas. Las autoridades explicaron que la medida responde a la situación económica actual y a los cambios que se introducirán en el sistema tributario.

Las propuestas serán presentadas la próxima semana al Congreso Nacional para su discusión.

Facilidades para pequeños contribuyentes

Otra de las iniciativas es la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación (RST), un mecanismo que permite a pequeños contribuyentes declarar y pagar impuestos de forma más sencilla. El límite para personas físicas y productores agropecuarios aumentaría de 12 millones de pesos a 15 millones anuales, mientras que se crearía una nueva categoría para pequeños negocios con ingresos de hasta 30 millones de pesos.

También se elevaría de 55 millones a 60 millones de pesos el tope para acogerse al régimen basado en compras.

La propuesta incluye además cambios al impuesto sobre herencias y donaciones, cuya legislación vigente tiene más de siete décadas. Entre ellos figura un aumento de los montos exentos del impuesto sucesoral y una reducción de 25 a 3 % del impuesto que se paga por la transferencia de bienes entre padres e hijos en vida.

En el ámbito inmobiliario, el Gobierno plantea reducir de 25 a 10 % el impuesto sobre las ganancias obtenidas por personas físicas al vender una propiedad.

Por último, se propone eliminar varias leyes tributarias consideradas desactualizadas, entre ellas el impuesto a los fósforos, vigente desde 1935, y la Ley de Control de Estampillas, aprobada en 1966.