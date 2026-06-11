El Gobierno plantea aumentar impuestos a transferencias electrónicas, pasajes aéreos y vapes

Los pasajes aéreos, las transferencias electrónicas, los cigarrillos electrónicos, así como los vapes y los juegos de azar, enfrentarían aumentos de impuestos si en el Congreso se aprueba el plan fiscal del Gobierno para aumentar las recaudaciones y enfrentar el impacto de la crisis internacional.

La propuesta presentada este jueves por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, contempla elevar de 0.15 % a 0.20 % el impuesto aplicado a los cheques y transferencias electrónicas, una medida con la que las autoridades buscan incrementar la recaudación a través de las operaciones bancarias.

El plan también incluye un incremento de 10 dólares a los pasajes aéreos, lo que podría traducirse en un mayor costo para quienes viajen hacia o desde República Dominicana.

Asimismo, el Gobierno propone crear un impuesto selectivo para los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, productos que hasta ahora no contaban con una carga tributaria específica.

En el caso de los juegos de azar, la iniciativa contempla un aumento de los impuestos que pagan los casinos y las bancas de apuestas. Además, eliminaría la exoneración para la importación de maquinarias y equipos utilizados en esta actividad.

Las medidas forman parte de un paquete más amplio dirigido a fortalecer los ingresos del Estado. Entre ellas figura un aumento temporal de la tasa del Impuesto sobre la Renta para las grandes empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales.

Nuevas tasas del Impuesto sobre la Renta

La propuesta también crea un nuevo tramo del Impuesto sobre la Renta para personas con salarios superiores a 400 mil pesos mensuales, quienes pasarían a pagar una tasa de 27 %.

Según las autoridades, esta medida afectaría a cerca de 5,900 contribuyentes de un universo de más de 2.3 millones de personas registradas en el sistema tributario.

El Gobierno también plantea reforzar los controles sobre las mercancías importadas por contribuyentes informales y ampliar los mecanismos de supervisión utilizados para bebidas alcohólicas y cigarrillos, incorporando también a los combustibles.

Las autoridades aseguraron que el proyecto fue diseñado para aumentar la recaudación sin modificar el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) ni afectar los productos de la canasta familiar. Tampoco contempla cambios en los impuestos aplicados a vehículos, seguros, telecomunicaciones o bebidas alcohólicas tradicionales.

El paquete de medidas será enviado por el Gobierno al Congreso.