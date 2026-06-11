Proyecto de plan anticrisis será enviado al Congreso "en cualquier momento", afirma Magín Díaz

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante la presentación de las medidas que plantea el Gobierno para enfrentar la crisis generada por la guerra en Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El proyecto de ley que contiene el plan fiscal diseñado por el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional y captar entre 40,000 millones y 50,000 millones de pesos adicionales en ingresos será enviado al Congreso Nacional "en cualquier momento", dijo este jueves el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

El funcionario explicó que la propuesta ya concluyó su fase técnica y actualmente se encuentra en manos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, paso previo a su remisión formal al Poder Legislativo.

"Es inminente el envío al Congreso. Ya eso es una decisión del Poder Ejecutivo, pero el proyecto está listo, está en manos de la Consultoría Jurídica. O sea que en cualquier momento, a partir de mañana, el proyecto será enviado y la discusión se traslada entonces al Congreso", declaró al responder preguntas de periodistas tras la presentación formal de las medidas.

Además dijo que el Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de esta propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables.

"Vamos al Congreso con una propuesta seria y bien pensada. Lo importante es preservar tres principios, estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos", afirmó.

Detalles de la propuesta

La iniciativa forma parte del plan anticrisis presentado por el Gobierno para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar recursos para sostener subsidios, programas sociales e inversiones prioritarias en medio de un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los precios del petróleo.

De acuerdo con la propuesta presentada por el ministro, el proyecto busca generar entre 40,000 millones y 50,000 millones de pesos adicionales mediante una combinación de medidas de consolidación fiscal, simplificación tributaria, combate a la evasión e incentivos al crecimiento económico.

Entre las principales disposiciones figura una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta empresarial para grandes contribuyentes con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales, lo que elevaría la tasa de 27 % a 30 % durante tres años para ese segmento.

La propuesta también contempla un aumento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.20 %, la creación de un impuesto selectivo para cigarrillos electrónicos y vapeadores, mayores cargas tributarias para casinos y juegos de azar, así como un incremento de 10 dólares al impuesto aplicado a los pasajes aéreos.

Personas físicas y mipymes

En paralelo, el Gobierno plantea medidas de alivio para personas físicas y pequeñas empresas. Entre ellas figuran la actualización por inflación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta, el aumento de las deducciones por gastos educativos, la eliminación de anticipos para microempresas y facilidades de pago para pequeñas empresas.

El proyecto incluye además una amnistía tributaria y nuevas herramientas para combatir la evasión fiscal, mediante mayores controles en las importaciones de contribuyentes informales, ampliación de retenciones y mecanismos de trazabilidad para productos como bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles.

Una vez depositada la iniciativa, corresponderá al Congreso Nacional iniciar el proceso de estudio, discusión y eventual aprobación de las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Con el envío del proyecto, el debate sobre el alcance de las nuevas disposiciones fiscales pasará ahora al escenario legislativo, donde deberán ser evaluados tanto los mecanismos para aumentar los ingresos del Estado como las medidas de alivio incluidas para hogares y sectores productivos.

¿Se consensuó con la oposición? Al preguntarle a Díaz si la propuesta se consensuó con la oposición, el funcionario respondió: "El consenso con la oposición le toca a la parte política de Gobierno. Nosotros hemos trabajado esta propuesta con los técnicos del Ministerio de Hacienda y Economía, los técnicos de la administración tributaria aduanera, los técnicos del Gobierno en general y en coordinación con el Banco Central".