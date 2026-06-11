Sanz Lovatón resalta necesidad de ajustar la fiscalidad para proteger crecimiento económico

Eduardo Sanz Lovatón durante el Seminario Jurídico de la Cámara de Comercio e Inversión Franco Dominicana, titulado "Regulación de los sectores estratégicos y su impacto en el desarrollo de los negocios", celebrado este 11 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Mientras el Gobierno se prepara para someter al Congreso Nacional un proyecto de ley para recaudar entre 40,000 y 50,000 millones como respuesta a la crisis internacional, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó la necesidad de ajustar la fiscalidad dominicana para proteger la seguridad y el crecimiento económico del país.

"Necesitamos ahora asumir como país las cosas que tenemos que hacer para ajustar nuestra fiscalidad, para ajustar nuestra competitividad, para proteger nuestra seguridad, para seguir incentivando el crecimiento de nuestras zonas francas, la visita de nuestros turistas y, sobre todo, para poder seguir trabajando por una sociedad que sea cada vez más equitativa, más vivible, más solidaria y más justa", dijo.

En el marco de la apertura del Seminario Jurídico de la Cámara de Comercio e Inversión Franco Dominicana 2026, el funcionario enfatizó que el país enfrenta retos que requieren consenso nacional.

"En la República Dominicana, la verdad sea dicha, los números simple y llanamente no dan. Nuestra realidad frente a una crisis que se nos ha impuesto, exógena a nuestras costas, requiere de madurez, de trabajo en equipo, de unidad nacional", manifestó.

Asimismo, condenó lo que definió como el "populismo" y los debates simplificados en redes sociales sobre los problemas complejos que atraviesa la nación debido a los conflictos en Medio Oriente y las presiones externas.

El ministro criticó "el populismo, lo fácil, la ideología de los 140 caracteres y el debate en redes sociales de manera instantánea que quiere reducir un problema económico a la molestia que a todos nos da cuando vamos a echar gasolina. Esa realidad instantánea, pero falsa".

Sanz Lovatón expresó que la participación del sector privado es fundamental para aportar una visión neutral en este debate.

"La credibilidad, la madurez tiene que ser aportada por los agentes neutrales que son, al final del día, los que más van a sufrir las consecuencias de que este país elija el camino de la madurez, de la sensatez, de la colaboración dura", añadió.

Medidas para aumentar la recaudación Hoy el Gobierno presentó una serie de medidas para enfrentar los efectos de la crisis internacional e impulsar la economía. La propuesta está fundamentada en cuatro dimensiones: medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal. Una de las medidas más importantes es la eliminación de los anticipos del impuesto sobre la renta (ISR) para las microempresas. Según las autoridades, la disposición beneficiaría al 78 % de las empresas que reportaron este impuesto en 2025. Por otro lado, se creó un nuevo tramo del ISR personal con una tasa de 27 % para salarios superiores a 400,000 pesos mensuales, impactando a unos 5,900 contribuyentes de un total de 2,300,000 (0.26 % del total).

Avances de la economía nacional

Durante su intervención, el ministro resaltó que la economía dominicana ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, reflejada en el aumento de la inversión extranjera directa, la diversificación de las exportaciones y la expansión de sectores estratégicos como el turismo, la logística y las energías renovables.

Sanz Lovatón señaló que la inversión extranjera directa pasó de alrededor de 2,500 millones de dólares entre 2018 y 2019 a 5,032.8 millones en 2025, mientras que las exportaciones han evolucionado desde una fuerte dependencia del sector textil hacia una mayor participación de insumos médicos y electrónicos.

En cuanto a las perspectivas futuras, sostuvo que la República Dominicana tiene la oportunidad de insertarse en las nuevas cadenas globales de suministro mediante el desarrollo de industrias tecnológicas avanzadas, como la de los semiconductores.

En ese sentido, destacó la Estrategia Nacional de Semiconductores impulsada por el Gobierno y el presidente Luis Abinader.

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