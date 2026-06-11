Sanz Lovatón: medidas económicas darán "oxígeno" a las mipymes y más recursos a las familias

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, respaldó este jueves las medidas propuestas por el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional, al asegurar que contribuirán a aliviar la carga de las familias y fortalecer la capacidad de quienes hacen producir el país.

A través de un hilo publicado en su cuenta de X, el ministro afirmó que la estabilidad macroeconómica debe traducirse en beneficios para la población.

"La estabilidad macroeconómica solo tiene sentido cuando la gente la siente en su día a día. Con este plan, el objetivo del Gobierno de Luis Abinader es claro: aliviar la carga de las familias y fortalecer la capacidad de quienes hacen producir este país. Vamos a sentir una economía mejor", expresó.

Sanz Lovatón destacó que una de las medidas más importantes es la eliminación de los anticipos para las mipymes y la simplificación de los pagos para las pequeñas empresas, acciones que, según dijo, permitirán"quitar las trabas al que emprende".

"Producir más empieza por quitar las trabas al que emprende. Al eliminar los anticipos a las mipymes y simplificar los pagos para las pequeñas, le estamos dando oxígeno al motor de nuestra economía. Cuando el pequeño empresario tiene margen, el país entero produce más y mejor", señaló.

Medidas para mejorar el ingreso disponible y la competitividad

El ministro también resaltó las disposiciones orientadas a incrementar el ingreso disponible de los hogares, entre ellas el ajuste del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por inflación y el aumento de las deducciones por gastos educativos.

"¿Cómo se siente una economía mejor? Con más dinero en el bolsillo de la clase media y baja. Al ajustar el ISR por inflación y subir las deducciones educativas, estamos devolviendo recursos a las familias para que inviertan en lo más importante: su educación y su tranquilidad", indicó.

En esa misma línea, Sanz Lovatón agregó: "Estamos construyendo una República Dominicana más competitiva, para que el país siga creciendo con fuerza".

La estabilidad macroeconómica solo tiene sentido cuando la gente la siente en su día a día. Con este plan, el objetivo del Gobierno de @luisabinader es claro: aliviar la carga de las familias y fortalecer la capacidad de quienes hacen producir este país. Vamos a sentir una... pic.twitter.com/VOTenVMwoH — Yayo (@SanzLovaton) June 11, 2026