Gobierno: el 85 % de los asalariados quedará exento de impuesto sobre la renta

Actualmente, el mínimo exento de 34,685 pesos solo cubre el costo de la canasta familiar del primer quintil ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El paquete de medidas económicas presentadas por el Gobierno contempla una actualización del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas que permitiría que cerca del 85 % de los trabajadores asalariados permanezcan exentos del tributo, según los detalles divulgados por el Ministerio de Hacienda y Economía.

La medida forma parte del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso Nacional como parte de su estrategia para enfrentar los efectos de la crisis internacional y fortalecer las finanzas públicas sin aumentar la carga tributaria sobre la mayoría de los trabajadores.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, explicó que la iniciativa incluye un ajuste por inflación del mínimo no imponible y de las escalas del ISR personal, las cuales no han sido actualizadas en aproximadamente una década.

Como resultado, el mínimo exento pasaría de 34,685 pesos a 39,900 pesos mensuales, un incremento cercano al 15 %.

De acuerdo con la presentación oficial del Gobierno, la actualización busca que el umbral exento refleje el aumento del costo de vida registrado en los últimos años y cubra el valor de la canasta familiar correspondiente a los primeros dos quintiles de ingresos.

Actualmente, el mínimo exento de 34,685 pesos solo cubre el costo de la canasta familiar del primer quintil, estimada en alrededor de 29,500 pesos mensuales. Con el ajuste propuesto, el nuevo umbral de 39,900 pesos sería suficiente para cubrir también la canasta del segundo quintil, calculada en aproximadamente 38,400 pesos.

La reforma forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a la clase media. Entre ellas también figura el aumento de la deducción por gastos educativos del 25 % al 30 %, porcentaje que podría elevarse hasta el 50 % cuando se trate de gastos destinados a la educación de niños y jóvenes con discapacidad, autismo u otros trastornos del neurodesarrollo.

El Gobierno sostiene que estas disposiciones buscan aliviar la carga tributaria sobre los hogares de ingresos medios mientras se implementan otras medidas para aumentar las recaudaciones fiscales para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales.

La propuesta forma parte de un plan más amplio con el que las autoridades esperan captar entre 40,000 millones de pesos y 50,000 millones de pesos adicionales mediante acciones de consolidación fiscal, combate a la evasión y simplificación tributaria.