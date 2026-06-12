Magin Díaz asegura que plan fiscal no afectará a consumidores

El proyecto fiscal presentado por el Gobierno incluye una amnistía tributaria y la eliminación del anticipo para la mayoría de las microempresas. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Sobre la posibilidad de que las empresas afectadas por el plan fiscal propuesto por el Gobierno trasladen esos costos a los consumidores mediante aumentos de precios, el ministro de Hacienda y Economía Magín Díaz consideró este viernes que el riesgo existe, pero sostuvo que sería limitado debido a que las medidas descansan principalmente sobre impuestos directos y no al consumo.

Explicó que cuando se incrementan tributos indirectos, como los aplicados a combustibles o al consumo, el traslado a los precios suele producirse de manera casi inmediata. Sin embargo, dijo que el comportamiento es diferente cuando se trata de impuestos sobre la renta empresarial. "Depende de la capacidad que tenga cada empresa para aumentar precios. Si opera en un mercado competitivo, le resultará mucho más difícil hacerlo porque corre el riesgo de perder clientes", argumentó.

Señaló que el actual contexto económico internacional obliga a muchas compañías a ser cautelosas con cualquier incremento de precios, debido a la reducción del poder adquisitivo de los consumidores y a la competencia existente en los distintos mercados.

El proyecto fiscal presentado por el Gobierno incluye una amnistía tributaria, la eliminación del anticipo para la mayoría de las microempresas, ampliación del Régimen Simplificado de Tributación: de 12 a 15 millones de pesos para personas físicas y sector agropecuario, y reducción de 25 a 10 % del impuesto sobre la renta por Ganancia de Capital a la venta de inmuebles en el caso de Personas Físicas.

Respaldo del sector empresarial

Díaz resaltó que los sectores empresariales del país, desde las grandes corporaciones hasta las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), respaldan la propuesta económica presentada por el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional. El funcionario afirmó que la iniciativa ha sido bien recibida por el sector privado debido a que procura preservar la estabilidad macroeconómica y concentra la mayor carga tributaria en quienes poseen una mayor capacidad contributiva.

A través de un comunicado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) valoró ayer de forma positiva algunas de las medidas contenidas en la propuesta fiscal presentada, aunque también llamó al Gobierno a mejorar los subsidios y la eficiencia del gasto público. El gremio empresarial reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.

Sin embargo, sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que "los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas".

"El empresariado dominicano, grande, mediano y pequeño, apoya la propuesta", sostuvo Díaz en el programa El Sol de la Mañana, al responder preguntas sobre el nivel de aceptación que ha encontrado el plan entre los actores económicos. Explicó que recientemente sostuvo encuentros con representantes de las Mipymes, quienes valoraron positivamente las medidas incluidas en el proyecto. Según indicó, estas empresas recibirían importantes beneficios y enfrentarían una carga mínima dentro del esquema planteado.