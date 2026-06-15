Expertos internacionales participarán en el Digital Nomad Summit Santo Domingo

El Digital Nomad Summit Santo Domingo se celebrará en el Hotel Catalonia Santo Domingo, los días 6 y 7 de agosto 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana será sede los próximos 6 y 7 de agosto del Digital Nomad Summit Santo Domingo, un encuentro que reunirá a representantes del sector público, empresas, inversionistas y organizaciones vinculadas al emprendimiento y la innovación.

La actividad se celebrará en el Hotel Catalonia Santo Domingo y abordará temas relacionados con inversión, emprendimiento, competitividad, transformación digital, talento internacional y crecimiento empresarial.

Entre las organizaciones que participarán figuran The Coca-Cola Company, ProDominicana, Fundación Puntacana, Parallel18, Promipyme, el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchaemdr), Founder Institute Caribbean y representantes vinculados al ecosistema internacional de Techstars.

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Según los organizadores, entre los expositores confirmados se encuentran la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla; el viceministro de Innovación y Tecnología, Armando J. Manzueta Peña; el vicepresidente de Sostenibilidad de Fundación Puntacana, Jake Kheel; el director ejecutivo de Parallel18, Héctor Jirau; y la directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para el Caribe de The Coca-Cola Company, Lidia Castro.

También participarán Arlette Palacio, presidenta del Comité de Sostenibilidad de Amchamrd y fundadora de Educology; Cairo Arévalo, gerente de Innovación y Proyectos Especiales de Promipyme; Rawle Annandsingh, director de Founder Institute Caribbean; y Tré Baker, socio general de Greencap y exdirector fundador de Techstars Tulsa.

Los organizadores destacaron que la presencia de Baker permitirá conectar el evento con redes internacionales de aceleración e inversión para empresas emergentes.

De acuerdo con datos citados por la organización, cerca del 41 % de las empresas dominicanas adoptó modalidades de teletrabajo tras la pandemia de Covid-19, una tendencia que, afirman, ha contribuido al desarrollo de actividades vinculadas a la economía digital.

Impacto del teletrabajo y objetivos del encuentro

Jonathan Joel Mentor, fundador del Digital Nomad Summit Santo Domingo y director ejecutivo de Successment, señaló que el encuentro busca facilitar vínculos entre emprendedores dominicanos, inversionistas internacionales, corporaciones y entidades públicas.

La edición de 2026 contará además con la asistencia de participantes provenientes de distintos países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos.

El Digital Nomad Summit Santo Domingo se define como una plataforma orientada a promover conexiones entre emprendimiento, innovación, inversión y desarrollo empresarial. Según sus organizadores, el objetivo es contribuir al posicionamiento de la República Dominicana dentro de redes internacionales de negocios y tecnología.