"Es una propuesta muy bien pensada", sostiene Yayo sobre plan anticrisis

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, aseguró que el plan anticrisis presentado por el Gobierno la semana pasada es una propuesta integral, ampliamente analizada y construida mediante un proceso de consenso con diversos sectores del país.

Durante una intervención en el programa radial El Gobierno de la Mañana, transmitido por Z 101.3 FM, el funcionario explicó que la iniciativa fue elaborada por una comisión gubernamental que sostuvo durante meses conversaciones con representantes de los sectores sociales, económicos y políticos.

La comisión estuvo integrada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón; y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

"Es una propuesta muy bien pensada", expresó Sanz Lovatón, al destacar que hasta el momento ninguno de los sectores consultados ha manifestado una oposición radical a las medidas planteadas.

El ministro indicó que la principal medida de consolidación fiscal contemplada en el plan consiste en una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial.

Medidas fiscales y beneficios

Esta disposición elevaría temporalmente la tasa al 30 % durante tres años y estaría dirigida exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales.

Asimismo, señaló que la propuesta, que será enviada próximamente al Congreso Nacional, incluye mecanismos orientados a reducir la presión fiscal sobre sectores de menores ingresos.

Entre las medidas mencionó el aumento de la deducción por gastos educativos del 25 % al 30 %, porcentaje que podría alcanzar el 50 % cuando los gastos estén destinados a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo.

Sanz Lovatón también destacó beneficios para las microempresas, las cuales representan el 78 % de las compañías que reportan ISR, mediante la eliminación de los anticipos del impuesto.

Además, explicó que las pequeñas empresas pasarían de realizar 12 pagos al año a solo tres, mientras que el sector agropecuario quedaría exento tanto de los anticipos como del impuesto a los activos.

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