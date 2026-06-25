El sector eléctrico y fiscal: las prioridades del Estado dominicano

El sector eléctrico y el fiscal son las dos prioridades a la que el Estado dominicano debería prestar mayor atención, aprovechando la estabilidad macroeconómica, social y política de la cual goza el país.

El planteamiento corresponde a Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citi, quien reconoció que, aunque la República Dominicana ha tenido mejoras en ambas áreas, no han sido de la profundidad necesaria.

Sobre el aspecto fiscal, Revilla valoró como "un paso" en la dirección correcta el recién aprobado plan fiscal, con el cual el Gobierno busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. Sin embargo, consideró que este no es de la "magnitud requerida".

"La agenda de reformas quizá no ha sido tan profunda como hubiéramos querido o se hubiera esperado. Obviamente, entendemos que hay restricciones políticas y que no siempre todas las reformas ideales son políticamente alcanzables", manifestó.

En cuanto al sector eléctrico, el ejecutivo del Citi señaló que todavía hay oportunidades de mejora.

"Con los inversionistas con los que hablo sienten que ha habido logros importantes en la generación eléctrica, pero que sigue habiendo un reto muy importante en materia de distribución y transmisión y en el tema de las pérdidas, y en eso ojalá se siga avanzando", declaró.

Estabilidad

El economista en jefe para la región de Citi dijo que la entidad mantiene sus proyecciones macroeconómicas para la República Dominicana este año. Detalló que la organización estima que el producto interno bruto del país crecerá un 4 %, mientras que la inflación se mantendría dentro del rango meta, con un 4.1 %.

Ernesto Revilla reveló que uno de los aspectos que ven los inversionistas extranjeros del país es la "sólida estabilidad macroeconómica y, sobre todo, lo que ahora es más escaso: estabilidad social y política".

"En el mundo la política se está polarizando rápidamente, el centro está perdiendo espacio en todos los lugares. Que República Dominicana tenga un consenso social y político dentro de márgenes que dan confianza es el distintivo más importante del país", resaltó.

Sin embargo, a pesar de expectativas más favorables de la economía mundial y local, Revilla recomendó prudencia en el manejo de las finanzas personales, de las empresas y de los países y a "estar diversificados y atentos a escenarios alternativos".