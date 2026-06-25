La economía dominicana crece un 4.7 % en mayo impulsada por la construcción y la minería

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) se expandió un 4.7 % en mayo, resultado con el cual el crecimiento promedio acumulado durante los primeros cinco meses del año se situó en un 4.2 %, según informó este jueves el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La institución resaltó que las cifras positivas del IMAE se producen en un contexto externo convulso, marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y un incremento de los costos de transporte internacional de mercancías y del petróleo.

El comportamiento exhibido por la economía durante mayo de 2026 obedece principalmente a la expansión del valor agregado real de los sectores construcción (7.1 %), minería (6.4 %) y las actividades de servicios en su conjunto (5.3 %), destacándose entre estas últimas servicios profesionales (8.3 %), servicios financieros (8.2 %), enseñanza (7.7 %), otras actividades de servicios de mercado (6.5 %), hoteles, bares y restaurantes (6.2 %), salud (6.1 %) y transporte y almacenamiento (5.1 %).

En adición, la manufactura local creció un 2.9 % y la agropecuaria un 2 %, mientras el valor agregado de la manufactura de zonas francas registró una variación de -4.1 %, precisa un comunicado de prensa.

Sector privado impulsa construcción

El BCRD explica que la expansión interanual de 7.1 % en mayo de 2026 de la construcción estuvo impulsada por la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos de capital privado, así como por condiciones adecuadas de financiamiento.

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En este contexto, al cierre de mayo de 2026 el crédito al sector construcción creció un 23.7 % de forma interanual, equivalente a más de 35 mil millones de pesos adicionales respecto al mismo período del año anterior.

Este desempeño también se reflejó en el aumento de los volúmenes de ventas de los principales insumos de construcción, evidenciando los encadenamientos productivos que caracterizan al sector. La minería registró un crecimiento interanual de 6.4 % en mayo de 2026, explicado por el aumento en la extracción de oro y plata, en un contexto de los precios internacionales favorables de estos metales, indica el comunicado.

Asimismo, la manufactura local se expandió 2.9 %, en gran medida por incrementos en la producción de minerales no metálicos, bebidas alcohólicas y sustancias químicas.

El valor agregado de la actividad de hoteles, bares y restaurantes exhibió un crecimiento interanual de 6.2 % en mayo de 2026, impulsado en gran medida por el incremento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea. Durante el referido mes se recibieron 743,983 turistas, lo que representa un aumento de 10.4 % respecto a 2025.

Asimismo, el flujo acumulado de turistas internacionales alcanzó 4,146,831 personas en los primeros cinco meses del año, equivalente a un crecimiento de 10.8 % en comparación con igual período del año anterior.

En lo que respecta a la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas, la misma experimentó un crecimiento interanual de un 8.2 %, incidiendo en este resultado la expansión de 8.6 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$203 mil millones adicionales con respecto a mayo del año 2025.