La nómina pública y la deuda le quitan espacio a la inversión

Obreros trabajan en una infraestructura pública en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno continuó enfrentando problemas para mantener o incrementar el gasto en obras públicas durante los primeros tres meses de 2026. La partida de inversión bruta en activos no financieros fue una de las tres que sufrieron una caída, contrario a los recursos destinados al pago de la nómina, los subsidios y los intereses de la deuda.

A pesar del aumento de un 9.3 % de los ingresos, superando lo presupuestado por las autoridades, la inversión bruta en activos no financieros cayó 3.1 % entre enero y marzo de este año, en comparación con igual período de 2025, alcanzando los 27,719.8 millones de pesos.

Este comportamiento refleja una moderación en el ritmo de ejecución de la inversión pública durante el período, aunque se mantiene la continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura a nivel nacional, particularmente en el ámbito del transporte y la infraestructura vial, establece el informe Coyuntura Macrofiscal enero-marzo 2026.

El documento, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, recoge que, de 10 partidas, incluyendo el subsidio eléctrico, en siete de ellas se registró un incremento de las erogaciones y solo en tres: uso de bienes y servicios (-2.6 %), otros gastos (-5 %) y en las inversiones hubo una reducción del monto gastado.

Sin embargo, el pago de la nómina, los intereses de la deuda y el subsidio eléctrico consumieron el 54.7 % de lo gastado por el Gobierno central en el primer trimestre del año, que ascendió a 383,194.6 millones de pesos.

En el caso de la remuneración a los empleados, esta consumió 83,921.9 millones de pesos, para un crecimiento de un 6.6 % con relación al trimestre enero-marzo de 2025, mientras que los intereses del financiamiento público sumaron 97,283.8 millones de pesos, representando un alza de un 10.1 %.

El aumento de las remuneraciones estuvo impulsado, principalmente, por mayores asignaciones a los ministerios de Educación, Defensa e Interior y Policía, así como a la Presidencia, según indica el informe.

Subsidios y pensiones

Asimismo, el subsidio al sector eléctrico alcanzó los 28,514.2 millones de pesos, cifra que implica un aumento de un 36 % al compararse con los 20,966.2 millones que se gastaron en el primer trimestre de 2025. Para el resto de las subvenciones estatales se destinaron 35,021.6 millones de pesos, un monto que equivale a un alza de un 17.5 %.

De igual forma, las prestaciones sociales aumentaron un 3.2 %, alcanzando los 33,754.7 millones de pesos, las cuales estuvieron impulsadas principalmente por una mayor asignación en pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el documento.

Dentro de este componente, también destacan las transferencias condicionadas canalizadas a través del Programa Supérate, que totalizaron 10,198.5 millones de pesos, aunque mostraron una disminución en términos interanuales.

Economía llega a 4.7 % en mayo pese a crisis El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó ayer que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) se expandió un 4.7 % en mayo, resultado con el cual el crecimiento promedio acumulado durante los primeros cinco meses del año se situó en 4.2 %. El BCRD resaltó que las cifras del IMAE se producen en un contexto externo convulso, marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y un incremento de los costos del transporte internacional de mercancías y del petróleo. El comportamiento exhibido por la economía en mayo obedeció principalmente a la expansión del valor agregado real de los sectores construcción (7.1 %), minería (6.4 %) y las actividades de servicios en su conjunto (5.3 %), destacándose entre estas últimas servicios profesionales (8.3 %), servicios financieros (8.2 %), enseñanza (7.7 %), otras actividades de servicios de mercado (6.5 %), hoteles, bares y restaurantes (6.2 %), salud (6.1 %) y transporte y almacenamiento (5.1 %). En adición, la manufactura local creció un 2.9 % y la agropecuaria un 2 %, mientras que la manufactura de zonas francas registró una caída de 4.1 %. La expansión interanual de 7.1 % de la construcción fue impulsada por la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos de capital privado, así como por condiciones adecuadas de crédito.