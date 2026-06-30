El Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 5.25 % anual

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de junio de 2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual y la facilidad permanente de expansión de liquidez (repos a 1 día) en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (overnight) continuará en 4.50 % anual.

Los principales elementos considerados para esta decisión fueron la recuperación gradual de la economía dominicana y que las presiones inflacionarias de los últimos meses han estado asociadas al choque de oferta negativo ante los mayores precios internacionales del petróleo, aunque destacó la reducción reciente que se ha experimentado el costo del crudo.

Una nota de prensa del BCRD señala que también se ponderó que las expectativas de inflación de mediano plazo, que permanecen ancladas a la meta de 4.0 % ± 1.0 %.

La inflación interanual se situó en 5.35 % en mayo, permaneciendo afectada por ajustes en los combustibles asociados a los mayores precios internacionales del petróleo, mientras que la inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta, al situarse en 4.86 % interanual en igual período.

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Para mitigar el impacto del choque energético internacional, el Gobierno dominicano ha estado implementando un programa de subsidios parciales a los combustibles y otros productos, así como asistencia social focalizada a la población vulnerable; a la vez que se mantendría la ejecución prevista del gasto de capital, indica la institución monetaria.

Además, se promulgó en junio la ley del plan fiscal, con medidas orientadas a incrementar las recaudaciones e incentivar la inversión privada.

El sistema de pronósticos del BCRD indica que la inflación interanual podría mantenerse durante los próximos meses por encima del rango meta y comenzaría a moderarse en el transcurso del segundo semestre del año, tomando en consideración los menores precios internacionales del petróleo.

En efecto, se prevé que la inflación interanual retorne al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % en el cuarto trimestre del año. De igual forma, los agentes económicos moderaron en junio sus expectativas de inflación para los próximos 12 meses, a la vez que las expectativas de mediano plazo se encuentran ancladas al centro de la meta establecida en el Programa Monetario.

Perspectivas condicionadas por incertidumbre

Sin embargo, el banco precisó que las perspectivas permanecen condicionadas por la elevada incertidumbre, con riesgos asociados al conflicto en el Medio Oriente.

Ante este cambiante panorama, el Banco Central continuará monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias para el cumplimiento de la meta de inflación.

Pero, a pesar del complejo entorno internacional, las actividades generadoras de divisas mantienen un comportamiento favorable, contribuyendo con la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso dominicano en torno a 5 % al cierre de junio de 2026, resalta.

Asimismo, las reservas internacionales se ubican en 15,800 millones de dólares, equivalente a 11 % del producto interno bruto y seis meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.