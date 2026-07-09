Remesas alcanzan los US$6,219.3 millones en el primer semestre de 2026

El flujo de remesas hacia el país alcanzó los 6,219.3 millones de dólares en el primer semestre de 2026, registrando un incremento interanual de un 6.7 %, según informó este jueves el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El pasado junio se captaron 1,049.3 millones de dólares, cifra que supera en 125.5 millones el monto registrado en igual mes de 2025. Este resultado representa un crecimiento interanual del 13.6 %, un ritmo superior al 10.6 % interanual observado en mayo de 2026.

Este crecimiento en junio ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente, que han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

La institución señala que este comportamiento responde, en gran medida, a los envíos realizados por la diáspora residente en los Estados Unidos, país que originó el 81.4 % de los flujos formales recibidos en junio, equivalentes a 780.7 millones de dólares. Este resultado se alinea con el desempeño de la economía estadounidense.

Asimismo, el BCRD destaca la recepción de remesas a través de canales formales desde otros países durante junio. En este renglón, España registró envíos por 61.8 millones de dólares, equivalentes al 6.4 % del total, consolidándose como el segundo país emisor, en consonancia con el volumen de la diáspora dominicana en el exterior.

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Le siguieron Italia, con un 1.3 %, así como Haití y Suiza, con una participación del 1.2 % de los flujos cada uno. El resto de los fondos se distribuyó entre naciones como Francia, Canadá y Alemania y otras.

En cuanto a la distribución geográfica, el Distrito Nacional recibió el 51.0 % del flujo de remesas de junio, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con participaciones del 9.6 % y el 6.8 %, respectivamente. Estas cifras evidencian que las zonas metropolitanas del país concentraron más de dos tercios (67.4 %) del total de los recursos percibidos ese mes.

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 8 de julio de 2026, la moneda nacional se apreció un 7.2 % frente al dólar estadounidense y al cierre del primer semestre se apreció 5.6 %, en ambos casos con respecto a diciembre de 2025, destacó la institución.

Agregó que estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de junio se ubicaron en 15,821.6 millones de dólares, representando un 11.3 % del producto interno bruto y cubriendo unos 5.7 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

Captación de divisas

Las más recientes perspectivas del BCRD para el sector externo contemplan que persista la evolución positiva en la captación de divisas durante 2026.

En ese sentido, se proyecta que los ingresos por turismo superen los 11,900 millones de dólares, mientras que las remesas se ubicarían por encima de los 12,200 millones. Asimismo, las exportaciones totales se estiman en torno a los 17,300 millones de dólares y la inversión extranjera directa sobrepasaría los 5,300 millones.

El dinamismo de estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (aproximadamente 3,200 millones de dólares), permitiría alcanzar un total de ingresos de divisas superior a los 50,200 millones al cierre de 2026.