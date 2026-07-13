Entidades internacionales destacan fortaleza de la economía dominicana

Una calificadora de riesgo y tres entidades financieras destacaron la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana, la credibilidad de su política económica y fiscal y las perspectivas favorables para el perfil crediticio.

J.P. Morgan revisó al alza su proyección de crecimiento para el país en 2026, elevándolo de 3.5 % a 4.3 %, al considerar que la economía ha mostrado un desempeño más robusto de lo previsto y mantiene fundamentos que la posicionan favorablemente dentro de los mercados emergentes.

Esto de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Hacienda y Economía, que indicó que Bank of América también elevó recientemente su recomendación sobre la deuda externa dominicana, destacando la fortaleza del sector turismo, que continúa respaldando el crecimiento económico, lo cual fortalece el atractivo de los bonos soberanos del país para los inversionistas internacionales.

En este contexto, Fitch Ratings señaló que la aprobación de la Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, contribuirá a mitigar el impacto fiscal derivado del aumento de los precios internacionales del petróleo, además de fortalecer las finanzas públicas y preservar la estabilidad macroeconómica.

La calificadora destacó, además, que el fortalecimiento de la base de ingresos públicos, junto con la recuperación del crecimiento económico y la resiliencia demostrada por la economía constituyen factores positivos para la evolución futura de la calificación soberana del país.

A estas valoraciones se suma Santander, cuyos economistas consideraron que la aprobación del plan anticrisis fortalece la flexibilidad de la política fiscal, reduce los riesgos de deterioro de las cuentas públicas y mejora los indicadores de liquidez y sostenibilidad de la deuda gracias al incremento de los ingresos estructurales.

La entidad señaló que esta iniciativa incrementa el potencial de mejoras futuras en la calificación crediticia de la República Dominicana dentro de la categoría BB.

Importante señal

En ese sentido, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que la coincidencia de estos análisis constituye una importante señal de confianza para el país.

"Que instituciones independientes de reconocido prestigio internacional coincidan en destacar la fortaleza de la economía dominicana confirma que las políticas implementadas por el Gobierno continúan fortaleciendo la confianza de los mercados." Magín Díaz Ministro de Hacienda y Economía “