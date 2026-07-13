Escenario actual del conflicto en Medio Oriente agravaría inflación

Un barco navega por el estrecho de Ormuz, vía que de nuevo fue bloqueada de forma naval por EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

A pesar del impacto económico internacional que generó la guerra en Medio Oriente durante sus primeros dos meses, y que volvió a activarse durante este fin de semana, América Latina y el Caribe mantiene una posición más favorable frente al conflicto, en comparación con Asia o Europa, aunque el choque para la región y el mundo se agravaría de continuar el actual escenario: un alto el fuego con negociaciones prolongadas y un limitado tránsito por el estrecho de Ormuz.

Así lo recoge el informe "Impactos en América Latina y el Caribe de las hostilidades recientes en la República Islámica de Irán y sus alrededores", en el cual se advierte que el citado escenario llevaría a una menor tasa de crecimiento de la economía mundial y a una mayor inflación.

En el documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se indica que un alto el fuego, acompañado de negociaciones prolongadas, correspondiente a la situación de mediados de mayo, profundizaría los impactos negativos sobre la economía mundial y sobre la región.

Cada mes sin resolución de la situación en el estrecho de Ormuz, que fue bloqueado nueva vez por Irán este domingo por los recientes ataques de Estados Unidos, implica un menor crecimiento y una mayor inflación mundial, precisa.

Este contexto es uno que, en términos generales, se alinea con el escenario adverso considerado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe World Economic Outlook, de abril de este año, en que el crecimiento mundial podría bajar del 3.1 % proyectado a un 2.6 %.

Escalada de hostilidades

En cambio, una escalada de las hostilidades, como la que se vive desde el pasado domingo y, en su versión más severa, daño significativo y permanente a instalaciones energéticas en el golfo Pérsico, al tiempo que se mantiene limitada la navegación por el estrecho, podría provocar un aumento muy significativo de los precios del petróleo y los correspondientes impactos en la economía mundial, señala la Cepal.

Ese sería el peor de los escenarios, desde el punto de vista de los impactos en la economía mundial, y es uno que podría estar alineado con una proyección severa contemplada por el FMI en su informe de abril, en el que el crecimiento mundial podría llegar a reducirse a solo un 2 %.

El mejor de los escenarios describe que el alto el fuego acordado en abril conduzca a negociaciones exitosas en el corto plazo, que pongan fin a las hostilidades militares y mejoren la navegación en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó la tarde de ayer que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán "esta noche" y "mañana", además de anunciar un bloqueo naval a ese país en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

El petróleo se dispara

El anuncio dejó como resultado que el petróleo intermedio de Texas, de referencia para la economía dominicana, se disparara un 9.4 %, llevando el barril hasta los 78.14 dólares.

AL en una posición más favorable

Aunque el documento de la Cepal sostiene que el conflicto ha provocado un impacto negativo sobre la economía mundial, indica que la región latinoamericana se encuentra en una posición relativamente más favorable en comparación con otras, por una menor dependencia de su comercio, una diversificación de la matriz de generación eléctrica y por la exportación de hidrocarburos que hacen algunas de sus economías.