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Grupo SID y el MICM abordan retos para fortalecer la competitividad industrial

El ministro Eduardo Sanz Lovatón visitó la empresa para intercambiar propuestas sobre competitividad, inversión e innovación

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    Grupo SID y el MICM abordan retos para fortalecer la competitividad industrial
    El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, junto a la presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, y ejecutivos de ambas instituciones, durante el encuentro. (FUENTE EXTERNA)

    Grupo SID recibió la visita del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, en un encuentro en el que ambas partes intercambiaron perspectivas sobre los desafíos y oportunidades del sector productivo dominicano.

    Durante la reunión, la presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, presentó la evolución de la empresa a lo largo de casi nueve décadas, así como sus iniciativas en materia de innovación, sostenibilidad y expansión hacia nuevos mercados.

    En el encuentro se abordaron temas relacionados con la competitividad, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la promoción de un entorno favorable para el crecimiento sostenible de la industria nacional.

    Apuesta por el desarrollo industrial

    • Bonetti destacó la importancia de mantener espacios de diálogo entre el sector público y el privado para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y al fortalecimiento del aparato productivo del país.

    Por su parte, la delegación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), encabezada por Sanz Lovatón, estuvo integrada además por la viceministra Gianna Franjul y la asesora Johanna Bonnelly.

    Grupo SID indicó que este tipo de encuentros forman parte de su estrategia de colaboración con las instituciones públicas para promover la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

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