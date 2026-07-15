Economista dice el PRM es la administración que más ha endeudado el país

El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Haivanjoe Ng Cortiñas, afirmó que las estadísticas oficiales de la deuda del sector público no financiero (SPNF) colocan al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el primer lugar entre las administraciones que más han incrementado el endeudamiento del Estado dominicano desde el 2004.

Ng Cortiñas explicó que el análisis se realizó comparando el saldo de la deuda recibido y el entregado o vigente por cada administración presidencial, criterio que permite medir objetivamente cuánto aumentó la deuda durante cada gobierno.

Precisó que la relación deuda/producto interno bruto (PIB) se incorpora únicamente como un indicador complementario sobre el peso de la deuda en la economía, sin alterar el ranking del endeudamiento.

Radiografía del endeudamiento

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Luis Abinader recibió una deuda de 39,178 millones de dólares y, a mayo de 2026, esta asciende a 67,995 millones, para un incremento de 28,817 millones de dólares.

Asimismo, la relación deuda/PIB pasó de 47.8 % a 48.3 % durante la actual gestión, explicó el economista en una nota de prensa.

En comparación, la administración de Danilo Medina aumentó la deuda en 19,715 millones de dólares, al pasar de 19,463 millones a 39,178 millones entre 2012 y 2020, mientras que durante los gobiernos de Leonel Fernández el incremento fue de 12,875 millones, al elevarse de 6,585 millones a 19,463 millones entre 2004 y 2012.

En esos períodos, la relación deuda/PIB pasó de 32.1 % a 47.8 % durante la gestión de Medina y de 28.4 % a 32.1 % durante la administración de Fernández.

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Ng Cortiñas destacó que estos datos evidencian que el actual gobierno acumula el mayor incremento absoluto de la deuda pública de los últimos 22 años, al elevar el saldo en 28,817 millones de dólares, cifra superior al incremento registrado durante los ocho años del gobierno de Medina (19,715 millones) y de las dos gestiones de Fernández (12,875 millones).

Asimismo, explicó que la evolución de la relación deuda/PIB presenta diferencias entre las administraciones.

Durante los gobiernos de Medina aumentó 15.7 puntos porcentuales, mientras que en la actual gestión el incremento ha sido de 0.5 puntos porcentuales, resultado del crecimiento nominal de la economía.

No obstante, aclaró que ese comportamiento no modifica el hecho de que la República Dominicana registra hoy el mayor saldo de deuda pública de toda su historia, cercano a los 68 mil millones de dólares, y que además los ingresos corrientes del gobierno son la fuente para pagar el servicio de la deuda pública y no el PIB de la economía.

"Una economía puede crecer y hacer que la deuda represente una proporción similar del PIB, pero eso no significa que el Estado haya dejado de endeudarse. El dato objetivo es que hoy el país mantiene el mayor saldo de deuda pública de su historia, lo que implica mayores compromisos por concepto de intereses y amortizaciones y reduce el espacio fiscal para atender las necesidades de la población", declaró el economista.

Limita recursos

El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos advirtió que el crecimiento sostenido del endeudamiento incrementa las obligaciones financieras del Estado y limita los recursos disponibles para financiar educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, vivienda, agua potable y programas sociales.

"La transparencia comienza por reconocer los datos. Los dominicanos tienen derecho a conocer qué gobierno incrementó más la deuda pública y cuáles son las implicaciones económicas de ese mayor endeudamiento. Las cifras oficiales hablan por sí solas y deben servir de base para un debate serio sobre el futuro de las finanzas públicas nacionales", indicó.