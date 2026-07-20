El Gobierno busca reforzar las obras públicas, aunque gran parte del presupuesto no se ha ejecutado

A pesar de que el Gobierno dominicano mantiene una baja ejecución del gasto de capital, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado para 2026 en la cual solicita un aumento de las apropiaciones para gastos, incluyendo en inversión pública, por 40,978.2 millones de pesos.

De los 215,284.7 millones de pesos que el Gobierno presupuestó inicialmente para gasto de capital, hasta el pasado 10 julio, siete días antes de presentar el proyecto, solo se había devengado el 40.6 %, equivalente a 87,478.8 millones de pesos.

De acuerdo con el documento sometido, los recursos destinados al gasto de capital permitirían potenciar la contribución de la inversión pública como instrumento esencial para estimular la reactivación económica y asegurar la provisión de los bienes y servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tendría un aumento de 10,165 millones de pesos en sus apropiaciones para gastos, mientras que el presupuesto del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones se incrementaría en 3,792.7 millones, las dos principales instituciones constructoras del Estado dominicano.

El resto de los recursos irían al Ministerio de Agricultura (3,004.5 millones de pesos), el de Industria, Comercio y Mipymes (2,400 millones) y el de Hacienda y Economía (925 millones).

Construcciones y transferencias

Hasta el pasado 10 de julio, para las construcciones en proceso, el gasto del Gobierno ascendió a 30,037.4 millones de pesos, representando el 45.7 % del total estimado para ese fin en el presupuesto inicial del año, que es de 65,675.1 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Presupuesto.

En tanto, en transferencias de capital se devengaron 30,363.5 millones en ese mismo período, equivalente al 41.6 % del monto estimado para el 2026, que asciende a 72,989 millones, según Presupuesto.