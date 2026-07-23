Banco Central: la economía dominicana crece un 4.5 % en el primer semestre

La economía dominicana registró un crecimiento acumulado de un 4.5 % durante el primer semestre del año, luego de que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) se expandiera un 6.4 % interanual en junio, la mayor cifra en lo que va de 2026.

Así lo informó este jueves el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que destacó que este desempeño se logró en un entorno internacional caracterizado por tensiones geopolíticas que han impulsado al alza los precios del petróleo y las tarifas de transporte, generando presiones sobre los costos de producción a nivel global.

El comportamiento exhibido por la economía en junio obedece a la expansión de los sectores minería (18.1 %), construcción (14.9 %), manufactura de zonas francas (5.8 %) y las actividades de servicios en su conjunto (5.2 %), destacándose entre estas últimas los financieros (13.1 %), los profesionales (8.7 %), enseñanza (8.9 %), otras actividades de servicios de mercado (5.6 %), transporte y almacenamiento (5.7 %), salud (4.9 %) y hoteles, bares y restaurantes (4.6 %).

En adición, las actividades manufactura local y agropecuaria crecieron un 2.5 % y un 1.6 %, respectivamente.

Sector construcción

La construcción registró el mes pasado una expansión interanual de un 14.9 %, explicando aproximadamente el 30 % del crecimiento del IMAE en junio.

"Este significativo ritmo de expansión obedece en gran medida al aumento en la ejecución de proyectos de inversión privada y el mayor dinamismo de la inversión pública, tal como refleja la ejecución presupuestaria de la partida de gasto de capital del gobierno resaltada recientemente por el Ministro de Hacienda y Economía", explicó el BCRD.

De igual forma, el desempeño estuvo favorecido por condiciones financieras que facilitaron una mayor disponibilidad de recursos para el sector. En este contexto, el crédito destinado a la construcción creció 22.6 % interanual al cierre de junio, equivalente a más de 34 mil millones de pesos adicionales respecto al mismo período del año anterior.

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Asimismo, el notable aumento en las ventas de los principales insumos de construcción reflejó los encadenamientos productivos del sector y su aporte al desempeño de otras ramas de la economía, agrega un comunicado de prensa de la institución.

Otros sectores

En lo concerniente al resultado de las restantes actividades industriales en junio, la minería registró una variación interanual de 18.1 %, asociada a mayores volúmenes de extracción de oro y plata, en un contexto de condiciones favorables en el mercado internacional de metales.

En el caso de la manufactura de zonas francas, la actividad exhibió un crecimiento interanual de 5.8 %, desempeño que está asociado a las exportaciones bajo este régimen que registraron un incremento interanual de 6.1 %.

De igual forma, la manufactura local creció 2.5 %, sustentada por el comportamiento de la fabricación de productos minerales no metálicos, productos metálicos y las otras industrias manufactureras.

Sector turismo

El valor agregado de la actividad de hoteles, bares y restaurantes registró un crecimiento interanual de un 4.6 % en junio, impulsado principalmente por el aumento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

Durante el referido mes se recibieron 816,512 turistas, cifra que representa un incremento de 6.0 % respecto a junio de 2025. Asimismo, el flujo acumulado de visitantes internacionales alcanzó 4,963,343 personas durante el primer semestre de 2026, para un crecimiento de 10.0 % en comparación con igual período del año anterior.

Este desempeño favorable refleja los resultados de las estrategias de promoción turística implementadas por el Ministerio de Turismo, orientadas a fortalecer la presencia del país en los principales mercados emisores y a ampliar la diversificación de los países de origen de los visitantes.

En lo que respecta a la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas, la misma experimentó un crecimiento interanual de 13.1 %, incidiendo en este resultado la expansión de 9.1 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a 217 mil millones de pesos adicionales con respecto a junio del 2025, así como el significativo incremento en las comisiones explícitas de las entidades del sistema financiero.