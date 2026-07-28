La economía dominicana recibe US$3,276.5 MM en inversiones en el primer semestre

La economía dominicana recibió inversión extranjera directa (IED) por 3,276.5 millones de dólares durante el primer semestre de este año, aumentando 233.4 millones (7.7 %) en comparación con el mismo período de 2025.

Así lo informó este martes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que detalló que 2,194.6 millones de dólares, aproximadamente dos terceras partes de los flujos por IED, corresponden a nuevos aportes de capital por parte de los inversionistas. Destacó que, en el trimestre abril-junio, se recibieron 1,604.6 millones de dólares por este concepto.

Al evaluar la distribución sectorial, el BCRD detalló que la mitad de los ingresos de IED se dirigieron a los sectores de energía (27.8 %) y turismo (20.1 %), los cuales mantienen su preponderancia.

Es bueno resaltar el aporte del desarrollo inmobiliario (12.4 %), también relevante para la IED, especialmente porque su expansión está estrechamente relacionada con el crecimiento del turismo en el país. Otro sector destacado fue la minería, apoyada en una mayor producción y precios internacionales favorables, representando un 12.4 % del total, según indica un comunicado de la institución.

Señaló que, además del aumento de los flujos de IED (7.7 %) y de remesas (6.7 %), las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable durante el primer semestre de 2026.

Resaltó que las cifras reflejan la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, en un entorno internacional caracterizado por una recuperación desigual de los flujos de inversión, acompañada de una creciente competencia entre economías para atraer nuevos proyectos estratégicos, conforme señala el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2026: inversión internacional en una era turbulenta, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En este escenario, la IED que ingresa al país se sustenta en fundamentos sólidos: paz social sostenida, estabilidad económica y política, seguridad jurídica, incentivos fiscales, infraestructuras modernas, telecomunicaciones avanzadas y apoyo gubernamental a la inversión extranjera directa, precisa.

Divisas del sector externo

En ese sentido, las exportaciones totales alcanzaron 8,745.7 millones de dólares, incrementando un 16.6 % con respecto al mismo periodo de 2025. Dentro de estas, se destacan las de oro, que alcanzaron los 1,591.9 millones, un 68.8 % más con relación al período del año anterior, impulsadas por mejoras en la producción y por los precios que ha mantenido el mineral en los mercados internacionales.

Por otro lado, las exportaciones de zonas francas lograron la cifra de 4,359.7 millones de dólares, aumentando un 3.2 % en enero-junio de manera interanual.

Asimismo, los ingresos por turismo para período analizado sumaron 6,716.0 millones de dólares, un 15.3 % por encima de los ingresos del primer semestre 2025. Este resultado se debió principalmente al aumento en las llegadas de visitantes durante el período (7.9 %), que superaron los 6.5 millones.

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EL BCRD destaca que, según estas cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios superaron los 26,500 millones de dólares entre enero y junio de 2026, lo que implica un aumento de 2,800 millones respecto al mismo período del año pasado, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio y la acumulación de reservas internacionales.

En cuanto a las perspectivas sobre la IED durante el año 2026, se espera que los flujos superen los 5,300 millones de dólares, a pesar de la competencia y los retos identificados por la UNCTAD.