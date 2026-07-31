El Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 5.25 % anual

Vista de edificaciones en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de política monetaria en 5.25 % a julio del 2026, donde los principales elementos que influyen en esta decisión fueron el dinamismo reciente de la economía dominicana y el choque de oferta asociado a los mayores precios del petróleo que ha generado presiones inflacionarias en los últimos meses.

A través de un comunicado sostuvo que la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

Dijo que se ponderó que los modelos de pronósticos prevén que la inflación convergería al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % hacia el cierre del año 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/bcrd-mantiene-su-tasa-de-polietica-monetaria-en-525--anual--julio-2026-4f568209.png Gráfico ilustrativo tasa de política monetaria de RD Vs otros países de América Latina. (FUENTE EXTERNA.)

Manifestó que el peso dominicano se ha apreciado un 8 % al cierre del mes de julio del año en curso, frente a la estabilidad relativa del tipo de cambio.

Crecimiento económico

Aunque la economía dominicana creció 6.4 % en el mes de junio del 2026, la inflación interanual continúa por encima del rango meta del Banco Central, tras situarse en 5.67 % en el sexto mes del año, debido al impacto del choque petrolero sobre los combustibles, de acuerdo a un comunicado de la entidad.

La economía del país acumuló una expansión de 5.0 % en el segundo trimestre del 2026 y de 4.5 % entre enero-junio impulsada por los sectores de construcción, minería, intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes.

"De mantenerse este buen desempeño de la actividad económica, se proyecta que el crecimiento podría ubicarse en torno al extremo superior del rango de 4.0 % - 4.5 % durante el año 2026 apoyado en la recuperación de la inversión, así como la resiliencia del sector externo", sostuvo la entidad.

En ese sentido, dijo que se ha incrementado la ejecución del gasto de capital en el año 2026, contribuyendo a la dinamización de la inversión.

Destacó que el Gobierno ha estado implementando un programa de subsidios parciales a los combustibles y otros productos, así como asistencia social focalizada a la población vulnerable para mitigar el impacto energético internacional.

La autoridad monetaria resaltó el gran dinamismo positivo del sector turismo, las remesas, las exportaciones nacionales, zonas francas y la inversión extranjera directa.

Asimismo, las reservas internacionales alcanzaron unos 15,800 millones de dólares al cierre de junio, equivalente a alrededor de 11 % del producto interno bruto (PIB) y unos seis meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).