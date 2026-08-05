Banco Central rechaza que el peso esté sobrevaluado, como plantean analistas

En lo que va del año 2026 el peso dominicano no refleja una pérdida de competitividad, sino un ajuste natural ante el cambio en las condiciones financieras internacionales, de acuerdo a análisis difundido por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Esto ante señalamientos de analistas que han planteado que la apreciación observada en la moneda nacional es el reflejo de una supuesta sobrevaluación cambiaria, de acuerdo a declaraciones de la autoridad monetaria del país.

"La depreciación del dólar estadounidense fue aproximadamente 5.28 % desde abril 2025 mientras que República Dominicana ha registrado una expansión simultánea y sostenida de todas sus principales fuentes estructurales de divisas y al cierre de julio del presente año, el peso se ha apreciado un 8 % con respecto al cierre del 2025 y un 4.4 % en términos interanuales", indicó la asesora de la gobernadora del BCRD Elisa Vilorio de Painter en el análisis difundido por la entidad.

Dijo que en la nación dominicana el régimen de metas de inflación, la acumulación de reservas y la estabilidad financiera han permitido que el tipo de cambio funcione como mecanismo de absorción de choques.

Fuentes de divisas

Indicó que, la apreciación del peso dominicano en 2026 no es producto de una intervención artificial del BCRD, sino el resultado de fundamentos macroeconómicos sólidos que generan una oferta de divisas superior a la demanda, lo que, en cualquier economía de mercado, se traduce en una moneda más fuerte.

Resaltó que los ingresos por turismo han alcanzado niveles sin precedentes, con 6,716 millones de dólares acumulados durante el primer semestre, lo que genera una entrada continua y sostenida de dólares que fortalece el peso.

Además, recordó que la inversión extranjera directa (IED) aportó 3,276.5 millones de dólares en el primer semestre y que las exportaciones totales, a su vez, alcanzaron 8,745.7 millones de dólares, un incremento de 16.6 % respecto al mismo período de 2025.

Indicó que a estas fuentes se suman las remesas de la diáspora dominicana, considerada una fuente estable y creciente de divisas que contribuye directamente al balance de oferta en el mercado cambiario y que alcanzaron 6,291.3 millones de dólares en el mismo periodo.

"Todos estos rubros equivalen a unos 2,800 millones de dólares adicionales al nivel de 2025, lo que ha contribuido tanto a la estabilidad relativa del tipo de cambio como a la acumulación de reservas internacionales", agregó.

Dijo que, debido a estos fundamentos, el déficit de cuenta corriente como porcentaje del producto interno bruto (PIB) se ha mantenido sin grandes cambios, proyectándose para el cierre del año en torno a 1.3 % del PIB, déficit que estaría cubierto casi tres veces por la IED.

Situación cambiaria actual

Manifestó que llama la atención que el déficit de cuenta corriente se mantenga estable en un momento donde la demanda de divisas para suplir la factura petrolera dominicana ha crecido como resultado de los altos precios internacionales del petróleo en el marco de la guerra en el Medio Oriente.

Puntualizó que la oferta de divisas sigue excediendo la demanda, lo que ha sido determinante en la apreciación experimentada por el peso y dijo que resulta errado pensar que la apreciación es el resultado de intervenciones del BCRD cuando en el presente año las ventas de dólares en el mercado por parte de la institución monetaria se han mantenido en niveles mínimos.

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