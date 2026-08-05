Magín Díaz plantea la necesidad de impulsar reformas para fortalecer la inversión pública

El ministro argentino Federico Sturzenegger (i); el ministro de Hacienda y Economía de República Dominicana, Magín Díaz (c); y el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón (d), participan en el panel "Perspectivas económicas de Latinoamérica y el Caribe", durante el Foro Meta RD 2036, este 5 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, planteó este miércoles la necesidad de impulsar reformas fuera de los contextos de crisis para que el Estado fortalezca su capacidad de inversión pública.

"Mi mensaje es que grandes reformas en el país se han hecho cuando hay crisis y el reto de esta generación es hacer reformas, ahora con redes sociales, que es más complejo, pero sin que lleguen las crisis", dijo Díaz.

Aunque valoró que el crecimiento económico del país ha sustentado sus niveles de desarrollo, el funcionario explicó que ha desincentivado la ejecución de reformas importantes.

"El mismo alto crecimiento económico ha desincentivado que se hagan reformas, porque está todo bien, hay estabilidad macro, no hay inflación, la economía crece. Entonces debemos sobreponernos a eso; yo creo que tenemos que anticiparnos y, obviamente, no pedirle lo imposible a un gobierno: pedirle que desplome el gasto público, eso no es razonable", dijo.

Reiteró que uno de los principales retos es crear mayor espacio fiscal para que el Estado pueda aumentar la inversión en obras gubernamentales y fortalecer áreas clave como la salud, cuyo gasto considera "muy bajo".

Díaz también destacó el esfuerzo que ha realizado el Gobierno en los últimos años para reducir gradualmente los subsidios generalizados, los cuales, según afirmó, tienen una importante incidencia en el déficit fiscal del Estado.

"Obviamente, hay un rol del gobierno para amortiguar y para hacer las cosas graduales, pero tenemos que entender que hay que dejar funcionar a la economía de mercado con precios que fluctúen, y la función del gobierno es, tal vez, suavizar esa volatilidad", dijo.

El funcionario ofreció estas declaraciones durante el panel "Perspectivas económicas de Latinoamérica y el Caribe", celebrado este miércoles en el marco del primer Foro Meta RD 2036.

Continúan negociaciones de los aranceles gringos Magín Díaz, aseguró que las autoridades trabajan para la reducción de los aranceles del 12.5 % que mantiene Estados Unidos a las importaciones de origen dominicano. "Estamos en contacto permanente con el Departamento de Comercio de Estados Unidos y me siento optimista de que podemos llegar a un acuerdo para que nos reduzcan los aranceles", aseguró. El ministro de Hacienda y Economía reiteró que las conversaciones continúan avanzando y reconoció que este cambio en los impuestos encarece las exportaciones hacia el mercado norteamericano.

La trampa del ingreso medio y los partidos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/foro-meta-rd-2036202608050018-684a66be.jpg Exministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco, este 5 de agosto de 2026, en el primer Foro Meta RD 2036. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Durante su participación en el foro, el exministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco, advirtió que la excesiva fragmentación de los sistemas políticos se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que los países logren superar la denominada trampa del ingreso medio.

Explicó que los países con un elevado número de partidos políticos enfrentan mayores dificultades para construir mayorías legislativas estables y la aprobación de reformas estructurales, lo que termina frenando las decisiones necesarias para impulsar el crecimiento.

Agregó que espera que esa no sea la situación de la República Dominicana, aunque señaló que se trata de una experiencia que ha afectado de cerca a varias economías de América del Sur. "Si un país tiene tres, cuatro o cinco partidos políticos está bien. Si un país tiene 40 partidos políticos está mal", afirmó.

Como ejemplo, indicó que Brasil cuenta con 20 partidos efectivos y 44 organizaciones políticas representadas en el Congreso, Chile pasó de tener cinco partidos a 22 y Colombia de dos grandes fuerzas tradicionales a 17.

"Yo me atrevería a decir que un país es ingobernable si hay 44 partidos políticos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque muchos de los incentivos y leyes del sistema democrático están mal diseñados y el resultado es que se vuelve muy difícil gobernar, porque cuando tú tienes tantos partidos, conformar alianzas de gobierno que te den mayoría en el Congreso es muy difícil, y por lo tanto, legislar de modo estable se vuelve muy difícil", manifestó.

Para las elecciones de 2024, la República Dominicana contaba con 34 partidos y ocho movimientos políticos, aunque los mayores niveles de incidencia se concentran en tres organizaciones.

Velasco sostuvo que esta es una de las condiciones que pueden dificultar que un país supere la llamada trampa del ingreso medio, fenómeno que ocurre cuando una economía, tras alcanzar un nivel de ingresos intermedios gracias al crecimiento, pierde dinamismo por no impulsar las reformas estructurales necesarias para elevar la productividad, diversificar su economía y fortalecer sus instituciones.

Desregulación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/foro-meta-rd-2036202608050021-b96d5f49.jpg Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, este 5 de agosto de 2026, en el primer Foro Meta RD 2036. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

A su vez, el economista Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, afirmó que el equilibrio fiscal y la libertad económica son principios esenciales para garantizar el derecho a la propiedad. Asimismo, consideró que los altos niveles de burocracia y regulación pueden frenar el desarrollo de las naciones, en algunos puntos.

Consideró pertinente que las sociedades aprendan a identificar las normas, leyes, disposiciones o marcos que en la práctica, más que supervisar o garantizar un bien colectivo, protegen intereses particulares.

Foro Meta RD 2036

El primer Foro Nacional para el Pleno Desarrollo, es realizado por el Ministerio de la Presidencia y el Consejo Nacional de Competitividad, y congrega a representantes del sector público y privado, la academia y organismos multilaterales en sesiones de trabajo temáticas orientadas a recoger aportes sectoriales para la implementación de la Meta RD 2036.

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