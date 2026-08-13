El Gobierno destaca las ventajas de RD para impulsar la competitividad y el desarrollo regional

Magín Díaz y Yayo Sanz Lovatón. ( FUENTE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA. )

El Gobierno dominicano a través de los ministros de Hacienda y Economía y de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Magín Díaz y Yayo Sanz Lovatón, respectivamente, destacó las condiciones estratégicas con que cuenta la República Dominicana para impulsar la competitividad y el desarrollo regional.

Al participar en el Diálogo Ministerial: conectividad e integración para una región más competitiva, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Ciudad de Panamá, los funcionarios resaltaron el dinamismo económico del país con un producto interno bruto que creció 4.5 % durante el primer semestre del año y que está por encima del promedio regional.

"Tenemos lo que pocos países del mundo tienen, que es una posición geográfica privilegiada y en esta época del nearshoring teniendo a Estados Unidos tan cerca creo que Centroamérica y República Dominicana somos clave para beneficiarnos de esa realidad y poder hacer comercio en un mundo con constante incertidumbre y cambios", puntualizó Díaz.

Sanz Lovatón explicó que la región debe avanzar de controles secuenciales hacia fronteras que gestionen riesgos, compartan información y faciliten el comercio legítimo.

"República Dominicana está lista para contribuir con la agenda regional que se está planteando en este importante encuentro, tenemos interés en avanzar hacia una integración logística regional interoperable, multimodal y orientada a resultados", añadió Sanz Lovatón.

Prioridades económicas

Además, durante sus intervenciones se identificaron las prioridades económicas para convertir la conectividad, la logística y la facilitación del comercio en motores de crecimiento, competitividad e inversión para los países de la región.

El encuentro forma parte de América en el Centro, un programa de desarrollo regional que reúne a Centroamérica, Panamá y República Dominicana en torno a desafíos comunes y transfronterizos, con el propósito de impulsar una región más integrada, productiva y resiliente.

La iniciativa busca fortalecer la infraestructura regional, facilitar la participación en cadenas de valor globales, promover la inversión y mejorar la conectividad energética y logística.

Uno de los ejes centrales de América en el Centro es el fortalecimiento de la infraestructura regional sostenible, mediante la modernización de corredores logísticos, la mejora de la conectividad energética y la facilitación del comercio transfronterizo.

Estas acciones buscan mejorar el acceso a mercados, atraer inversiones, elevar la productividad y favorecer la incorporación de los países de la región a las cadenas globales de valor.

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