La economía dominicana crece en julio y acumula un 4.5 % en los primeros siete meses de 2026

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de un 4.6 % en julio, acumulando una expansión promedio de un 4.5 % durante los primeros siete meses de 2026, según informó este martes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La institución explicó que en el desempeño del IMAE en lo que va de año incidió un mejor comportamiento de la construcción, la manufactura de insumos que suplen dicha actividad y la minería, así como una significativa incidencia de los servicios en su conjunto, destacándose las actividades hoteles, bares y restaurantes y servicios financieros.

El comportamiento exhibido por la economía en julio obedece principalmente a la expansión del valor agregado real de la construcción (8.1 %), manufactura de zonas francas (5.5 %), manufactura local (3.7 %), agropecuaria (1.9 %) y las actividades de servicios (4.8 %), destacándose entre estas últimas los financieros (8.4 %), enseñanza (8.0 %), otras actividades de servicios de mercado (6.1 %), hoteles, bares y restaurantes (5.6 %), servicios profesionales (5.2 %), transporte y almacenamiento (5.2 %) y energía y agua (4.6 %).

En cambio, el BCRD señaló que la minería se contrajo en un 15.9 % durante el pasado mes, caída asociada a una disminución en los volúmenes de extracción de oro y plata

El comportamiento de la construcción estuvo impulsado principalmente por la ejecución de proyectos de inversión privada y el mayor dinamismo de la inversión pública, lo cual se refleja en el aumento del volumen de ventas de los principales insumos utilizados.

Te puede interesar

De igual forma, incidió positivamente en dicha actividad las mejoras institucionales para agilizar y dar transparencia a los procesos de aprobación de nuevas obras. En adición, se destaca el crédito destinado a la construcción, el cual creció 18.2 % interanual al cierre de julio, equivalente a más de 28 mil millones de pesos adicionales respecto al mismo período de 2025.

En lo concerniente a la manufactura de zonas francas, esta exhibió un crecimiento interanual de 5.5 % en julio, explicado por el desempeño favorable de las exportaciones de manufactura de calzados, productos eléctricos y tabaco manufacturado, según un comunicado del banco.

También, la manufactura local creció un 3.7 %, sustentada por el comportamiento de la fabricación de productos metálicos, minerales no metálicos y las otras industrias manufactureras.

Servicios

El comportamiento de la actividad de hoteles, bares y restaurantes estuvo impulsado por el aumento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea, que durante el referido mes alcanzó los 921,682 turistas, cifra que representa un incremento de 6.7 % respecto a julio de 2025.

Asimismo, el flujo acumulado de visitantes internacionales por los diferentes aeropuertos alcanzó 5,885,025 personas durante enero-julio de 2026, para un crecimiento de un 9.4 % en comparación con igual período del año anterior.

En el crecimiento de la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas incidió la expansión de 8.0 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a 192 mil millones de pesos adicionales con respecto a julio de 2025, así como el significativo incremento en las comisiones explícitas de las entidades del sistema financiero.

Es importante destacar que este desempeño se ha logrado en un contexto internacional en el que se han mantenido las tensiones geopolíticas, las cuales han generado presiones adicionales sobre los costos de producción a nivel global mediante el aumento de los precios del petróleo y de las tarifas de transporte de mercancías, concluye el comunicado.