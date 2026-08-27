La Cepal valora el liderazgo multilateral de la República Dominicana

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) resaltó que la República Dominicana es un ejemplo de liderazgo multilateral y destacó los avances que registra el país y la iniciativa Gubernamental Meta RD 2036.

El secretario de la Cepal, Luis Yáñes, durante una actividad en el cual se dieron a conocer los detalles del cuadragésimo primer período de sesiones del organismo, que se llevarán a cabo en Santiago de los Caballeros, sostuvo que el hecho de que el país acoja esta reunión constituye un reconocimiento a su liderazgo y una oportunidad para mostrar internacionalmente sus avances.

Las naciones miembros del organismo sesionarán en la ciudad cibaeña del 7 al 9 de octubre, evento que tendrá como tema central la gestión de las transformaciones en una era de rupturas, según detalló este martes Yáñes.

"Se trata de un objetivo doble: por una parte, ofrecer a los Gobiernos un espacio para dialogar sobre cómo la región puede comprender, anticipar y navegar el nuevo contexto geopolítico y geoeconómico mundial; y por otra, cumplir con las funciones estatutarias propias de todo período de sesiones", precisó.

Además, adelantó que en el marco del período de sesiones el secretario ejecutivo de la comisión presentará un documento con las tres transformaciones que la Cepal ha identificado para la región: la digital e inteligencia artificial, la integración económica regional y una economía para el desarrollo.

Ejemplo inspirador

Durante una actividad, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el ejecutivo del organismo regional valoró la iniciativa Meta RD 2036, asegurando que "constituye un ejemplo inspirador de cómo un país de nuestra región puede elaborar una hoja de ruta nacional, concreta, medible y sostenible de la economía".

El titular del Mirex, Víctor –Ito- Bisonó, anunció que durante el evento el país asumirá la presidencia del organismo regional para el período 2026-2028.