El Banco Mundial dice plan anticrisis simplifica el sistema tributario y fortalecer su progresividad

El Banco Mundial felicitó al Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), por lograr el consenso social y político necesario para la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley 30-26 sobre Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional (plan anticrisis), la cual fue calificada por el organismo como un importante paso para la modernidad fiscal del país

En una misiva dirigida al titular del MHE, Magín Díaz, la entidad reconoció los aspectos positivos de la legislación, que llega en un momento determinante tomando en cuenta los crecientes desafíos económicos internacionales.

"Al cierre de la misión técnica sobre herramientas de política fiscal para el desarrollo sostenible que se sostuvo la semana pasada, nuestros economistas resaltaron que la Ley 30-26 constituye un paso importante hacia la consolidación de un marco fiscal más moderno, transparente y favorable para la competitividad del país", indica.

La carta fue firmada por Juan Pablo Uribe, director de la división México, Centroamérica y la República Dominicana, región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial y por Carolina Rendón, representante residente del organismo en la República Dominicana.

Acciones para simplificar el sistema tributario

En ese sentido, ambos detallaron en el documento las observaciones de especialistas del grupo, quienes resaltaron que la legislación contiene acciones concretas "que buscan simplificar el sistema tributario y fortalecer la progresividad del mismo; proteger a la micro, pequeña y mediana empresa, además de preservar a los hogares más vulnerables".

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"Estas medidas son especialmente relevantes en un contexto internacional marcado por elevados niveles de incertidumbre, volatilidad en los mercados y persistentes presiones sobre los precios de bienes esenciales", refirieron.

La comunicación concluyó reiterando la disposición del Banco Mundial de continuar acompañando a la República Dominicana en sus prioridades de desarrollo.