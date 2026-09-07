El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, manifestó este lunes que, al mes de julio, la economía dominicana ha crecido un 4.5 %, lo que representa el doble del crecimiento registrado el año pasado.

Durante su intervención en LA Agenda Semanal, el funcionario dijo que este crecimiento no solo duplica el de 2025, sino que también es superior al que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera para América Latina y el Caribe en 2026, que es de un 2.4 %.

Díaz indicó que ese crecimiento se refleja más en unos sectores que en otros y precisó que este año se han fortalecido la construcción, el sector financiero y la minería, mientras que el turismo continúa creciendo.

El funcionario explicó que este crecimiento se produce, pese a la crisis internacional registrada en el mercado petrolero por conflictos bélicos. Dijo que de ac uerdo con la Agencia Internacional de Energía , se trata de la crisis más grande de la historia del mercado del petróleo.

"Cuando inició esta crisis el Gobierno se planteó tres objetivos en materia económica: uno: mantener la estabilidad macro, social y fiscal. dos: amortiguar, en la medida de lo posible, el impacto de los precios del petróleo en el consumidor, el aumento de los precios internacionales en la economía local. Tres, evitar una caída en la inversión pública", dijo.

En ese sentido, consideró que, hasta la fecha, esos tres objetivos se han logrado.

Indicadores externos

A pesar de la crisis internacional, manifestó que los indicadores externos también "van muy bien".

Indicó que el país está recibiendo más de mil millones de dólares mensuales en remesas, lo que representa un crecimiento de un 6 % en este sector.

Precisó que la llegada de turistas está creciendo casi un 10 % respecto al año pasado y que la inversión extranjera en el primer trimestre del año fue de 3,300 millones de dólares, un 7 % más que en igual período del año pasado.

Además, sostuvo que, a pesar de la coyuntura internacional, las exportaciones están creciendo más de un 10 %, específicamente un 12.5 %, sobre todo en los sectores de energía y turismo. Agregó que el riesgo país se mantiene en un mínimo histórico.

"El FMI espera para América Latina y el Caribe una inflación promedio de 6.6 %, la nuestra está ahora un poco por encima de 5 %, y esperamos para el año una inflación por debajo de un 5 % dentro del rango meta", expresó.

Déficit fiscal de la región

El funcionario indicó que el FMI espera un déficit promedio para la región equivalente al 4.7 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, sostuvo que el país todavía proyecta en el presupuesto reformulado un déficit de 3.2 %.

"A pesar de la coyuntura, tenemos un déficit controlado, hemos redirigido gastos para amortiguar la crisis internacional, sobre todo en el caso de los combustibles", enfatizó.

Subsidio a los combustibles

Indicó que se han destinado unos 30 mil millones de pesos al subsidio de los combustibles, medida que, según explicó, ha servido para amortiguar el impacto de los precios internacionales del petróleo.

Recordó que este año el precio del petróleo llegó a subir entre un 70 % y un 80 %, mientras que la gasolina en el país aumentó solo un 17 %.

"Hemos tratado de suavizar el impacto de la crisis, eso ha ayudado a contener los precios, o sea, yo creo que ha habido un manejo macroeconómico y fiscal prudente, sobre todo protegiendo a los sectores más vulnerables".

El gasto corriente ha crecido

Subrayó que el gasto corriente aumentó un 7 % en el primer trimestre del año, mientras que la inversión pública ha crecido, hasta la fecha, un 34 % respecto al año pasado.

"La ejecución de la inversión pública, que es una crítica que se le ha hecho a este Gobierno, el año pasado a esta fecha se había ejecutado el 45 % de lo presupuestado, y este año casi un 60 % a la fecha", manifestó.

Esquema de LA Agenda

Este lunes, LA Agenda Semanal se centró en la economía y se estructuró en cuatro ejes: Macroeconomía y estabilidad; Empleos y salarios; Costo de vida y poder adquisitivo; e Inversión, producción y crecimiento.

Para conversar y desglosar estos temas, el mandatario se hizo acompañar por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio; el viceministro de Monitoreo de la Presidencia, Luis Madera Sued; y el viceministro de Economía, Alexis Cruz.

En esta jornada, participaron en las preguntas la periodista Laura Castellanos y el comunicador y economista Jaime Aristy Escuder.

Además, dos ciudadanos realizaron preguntas.