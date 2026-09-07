Pedro Silverio: "La economía dominicana tiene la capacidad de enfrentar cualquier reto"

El asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio Álvarez. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio afirmó este lunes que la economía dominicana cuenta con fortalezas que le permiten enfrentar los retos derivados del entorno internacional y mitigar los efectos de eventuales choques externos.

Durante su intervención en LA Agenda Semanal en el Palacio Nacional, Silverio sostuvo que existe una coincidencia entre las evaluaciones de agencias y organismos internacionales sobre la capacidad de la economía dominicana para hacer frente a situaciones adversas.

"Cuando uno mira las evaluaciones que hacen las agencias internacionales, los organismos internacionales sobre la economía dominicana, hay una gran coincidencia de que nuestra economía tiene la capacidad de enfrentar cualquier reto que se presente, cualquier choque externo", señaló.

El economista reconoció que ningún país puede salir ileso de un choque externo, pero consideró que República Dominicana tiene condiciones para mitigar sus efectos de la mejor manera.

Crecimiento de la economía

En el mismo escenario, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, manifestó que, al mes de julio, la economía dominicana ha crecido un 4.5 %, lo que representa el doble del crecimiento registrado el año pasado.

El funcionario dijo que este crecimiento no solo duplica el de 2025, sino que también es superior al que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera para América Latina y el Caribe en 2026, que es de un 2.4 %.

Díaz indicó que ese crecimiento se refleja más en unos sectores que en otros y que el mismo se produce pese a la crisis internacional registrada en el mercado petrolero por conflictos bélicos.

El encargado de las finanzas públicas también fue parte de LA Agenda Semanal centrada en temas relacionados a la economía.

Fortalezas económicas

Silverio también destacó la confianza de los inversionistas en el futuro del país como otro elemento que refleja la fortaleza de la economía dominicana.

"Los que ponen en riesgo su capital están trayendo a la República Dominicana inversión, están poniendo su confianza en el futuro del país", expresó.

A su juicio, el país se encuentra en mejores condiciones que sus pares de la región para enfrentar los desafíos que puedan presentarse, por lo que consideró necesario mantener el manejo coordinado de las políticas económicas.

En ese sentido, planteó continuar con la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, además de implementar políticas públicas apropiadas para atender los distintos problemas que surjan durante los procesos de ajustes en los ámbitos social, político y económico.

Para el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio, la República Dominicana tiene las capacidades necesarias para enfrentar los retos que plantea el futuro económico.