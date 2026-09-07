El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró este lunes que el país no tendrá problemas para refinanciar la deuda externa que vence en los próximos meses, debido a la confianza que muestran los inversionistas.

A junio de 2026, el monto adeudado alcanzaba los 48,115.8 millones de dólares. No obstante, el funcionario se mostró optimista pese a las dificultades que plantea la coyuntura internacional, entre ellas las condiciones de los mercados de bonos y el aumento de las tasas de interés.

"Yo creo que no vamos a tener problemas en refinanciar la deuda que va a vencer en los próximos meses", expresó el ministro durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Al ser cuestionado por el economista Jaime Aristy Escuder sobre la deuda, el funcionario manifestó que la profesionalización del manejo de la deuda pública ha sido un gran aporte. También destacó lo que calificó como una "buena ley de crédito público", cuyos resultados, afirmó, se hacen cada vez más evidentes.

Subrayó que, pese a las crisis registradas en los últimos años, el país ha recibido dos mejoras en su calificación de riesgo y está a uno o dos "escaloncitos" de alcanzar el grado de inversión.

Precisó que existen factores que no se pueden controlar, como las tasas de interés en Estados Unidos, pero señaló que hay otros a los que el país puede hacer frente, debido a que su nivel de riesgo también depende de las políticas internas.

"El país tiene que entender que el Gobierno tiene que asegurarse contra los aumentos de precios internacionales, no solo del petróleo, sino de otros bienes" Magín Díaz Ministro de Hacienda y Economía “

Ministerio de Hacienda puede hacer operaciones de manejo de pasivo para adelantarse, para prever esos vencimientos, yo creo que están dadas las condiciones, las veces que el Ministerio de Hacienda lo ha hecho, lo ha hecho exitosamente, para que no se acumulen tantos vencimientos y podamos tener un próximo año más limpio que nos concentremos en emitir", agregó.

Contratación de seguros

El funcionario destacó que el Gobierno está trabajando con bancos de inversión y organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para comenzar a contratar seguros que permitan al país encarar mejor las alzas de precios internacionales.

"El país tiene que entender que el Gobierno tiene que asegurarse contra los aumentos de precios internacionales, no solo del petróleo, sino de otros bienes", precisó.

En ese sentido, indicó que actualmente trabajan para asegurar al país de cara al próximo año, una inversión que, según explicó, permitirá dar mayor certidumbre a las finanzas públicas.

"Eso no es un costo, es una inversión que va a hacer el Gobierno, pero le va a dar mucha más certidumbre a las finanzas públicas", sostuvo.

Ante la exposición del ministro, el presidente Luis Abinader agregó: "Lo hicimos en el 21 parcialmente, hicimos un hedge con el gas natural que nos fue muy bien".

"Y fue exitoso", añadió Díaz.

Esquema de LA Agenda

Este lunes, LA Agenda Semanal se centró en la economía y se estructuró en cuatro ejes: Macroeconomía y estabilidad; Empleos y salarios; Costo de vida y poder adquisitivo; e Inversión, producción y crecimiento.

Para conversar y desglosar estos temas, el mandatario se hizo acompañar por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio; el viceministro de Monitoreo de la Presidencia, Luis Madera Sued; y el viceministro de Economía, Alexis Cruz.

En esta jornada participaron en las preguntas la comunicadora Laura Castellanos y el comunicador y economista Jaime Aristy Escuder. Además, dos ciudadanos realizaron preguntas.