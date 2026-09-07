Magín Díaz asegura la República Dominicana "ya es un país de clase media"

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, durante su participación en LA Agenda Semanal de este lunes siete de septiembre de 2026. ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA TRANSMISIÓN DE LA PRESIDENCIA )

Para el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, la República Dominicana es ya un país de "clase media", y planteó algunos de los factores que, a su juicio, sustentan esta clasificación.

El funcionario hizo el planteamiento durante de LA Agenda Semanal de este este lunes siete de septiembre, cuyo tema fue la economía del país, planteada desde cuatro ejes: Macroeconomía y estabilidad; Empleos y salarios; Costo de vida y poder adquisitivo; e Inversión, producción y crecimiento.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader.

"Lo que pasa es que también van cambiando las necesidades, claramente el crecimiento económico, las políticas públicas que se han hecho han cambiado completamente el país, este es un país ya de clase media", aseveró al contestar una pregunta de la comunicadora Laura Castellanos, en el sentido de cómo explicarle a la población sobre el crecimiento económico planteado por el Gobierno y "no se reflejaba en todas las economías familiares".

En torno al planteamiento de que la República Dominicana ya es un país de clase media, el funcionario explicó que esto se evidencia, entre otros puntos, en que hay una mayor cantidad de la población que "tiene acceso, por ejemplo, a viajar, que tiene acceso a mejores colegios, a mejor educación, a mejor salud, a mejor recreación, también a vehículos".

Cómo se refleja en la población

Dijo además, que esto se refleja en que, a medida que en un país va aumentando el ingreso, "la gente va pidiendo más", pero aclaró que ello "no significa que todo esté perfecto".

Y significó que sí esos aspectos sí son "la base para que, cada vez, estemos mejor y el bienestar de la población esté mejor y cada generación, como decía mi papá cuando él fue al colegio por primera vez, fue un coche, él estudió aquí. Yo tuve la oportunidad de ir a estudiar fuera, cada generación está teniendo muchas más oportunidades y eso es lo que el Gobierno quiere, hacer complementar", dijo Díaz.

La pregunta de Laura Castellanos Presidente, gracias. De qué manera podemos explicarle a la población parte del mismo debate que se dio cuando se logró la meta de Hambre Cero, cómo explicarle a la población que estos números -que reflejan unos avances significativos- no necesariamente se reflejan en todas las economías familiares que siguen teniendo, en muchos casos, dificultades, aprehensiones, limitaciones a pesar de la mejora de la política salarial, a pesar de que se va percibiendo o que se va midiendo una reducción de la inflación. ¿Qué tiene que cambiar en un sentido más amplio para que se puedan sentir los efectos en las economías domésticas de forma mucho más sensible?