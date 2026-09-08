República Dominicana necesita mejoras para seguir siendo competitiva en atracción de IED

La República Dominicana necesita realizar mejoras en la formación de su capital humano, continuar fortaleciendo sus instituciones y diversificar sus mercados de exportación para poder seguir siendo competitiva en un mundo donde se intensifica cada vez más la competencia de los países por atraer mayor inversión extranjera directa (IED) a sus economías.

A esa conclusión llega un análisis del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en el cual se destacan las ventajas que tiene el país para generar flujos de IED, citando entre ellas la estabilidad de la tasa de cambio y la macroeconómica, sin embargo, establece que el reto será preservarlas y ampliar esas fortalezas.

En el artículo, titulado: República Dominicana: diversificación, resiliencia cambiaria e inversión extranjera directa en el nuevo entorno arancelario, el BCRD advierte que la competencia por IED será mayor y los inversionistas serán cada vez más selectivos.

Por ello, precisa, será necesario continuar fortaleciendo las instituciones, mejorar el capital humano, elevar la productividad, profundizar los encadenamientos entre empresas nacionales y extranjeras, promover la innovación y diversificar los mercados de exportación y las fuentes de inversión.

En el análisis, bajo la firma de Elisa Vilorio de Painter, la institución señala que las crecientes tensiones geopolíticas y comerciales de los últimos años han redefinido los patrones tradicionales de comercio, inversión y organización de las cadenas globales de suministro, razón por la cual cobran importancia para atraer IED, además de los costos de las empresas, factores como la estabilidad, la profundidad del mercado cambiario, la fortaleza institucional del país y la resiliencia ante entornos de alta incertidumbre.

Resalta que, a pesar de ese entorno internacional, que ha reducido la inversión extranjera a nivel global y que también ha provocado que esta pierda relevancia como proporción del producto interno bruto (PIB) mundial, la República Dominicana ha logrado aumentar su capacidad para atraerla gracias a su resiliencia y a su estabilidad social y política.

Destaca que el país ha seguido una trayectoria diferente, pasando la IED como proporción del PIB de 3.1 % en 2015 a 3.53 % en 2021 y a 3.86 % el año pasado.

Mayor diversificación

La capacidad de atraer inversión al país también ha venido acompañada de una mayor diversificación sectorial, con la energía y el turismo liderando los flujos.

La diversificación sectorial constituye una fuente adicional de resiliencia, al reducir la dependencia de un solo sector y permitir que la inversión responda a distintos motores de crecimiento, puntualiza.

La IED recibida durante el primer semestre de 2026 ascendió a 3,276.5 millones de dólares, con un crecimiento de un 7.7 % respecto al mismo período de 2025, confirmando que la economía dominicana continúa atrayendo capital extranjero en un entorno internacional cada vez más competitivo, establece.

El texto del banco precisa que los inversionistas no observan únicamente los aranceles que deben enfrentar, sino también la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de divisas, el acceso a mercados y la capacidad del país para mantener sus condiciones de competitividad.

El escenario internacional presenta riesgos importantes para las economías emergentes, pero también oportunidades para aquellos países que cuentan con fundamentos sólidos, estabilidad macroeconómica y capacidad productiva para integrarse a las nuevas cadenas globales de valor, agrega.