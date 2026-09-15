Luis Molina Achécar: el país debe cambiar modelo económico de inversión a productividad

En un escenario en el cual la palabra más empleada fue "productividad", el presidente del Centro Financiero BHD, Luis Molina Achécar, citó los tres principales retos que a su juicio enfrenta la República Dominicana, incluyendo el cambio de modelo, para que el crecimiento económico sea respaldado sobre la base de la producción y no solo de la inversión.

En un almuerzo con empresarios, miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) y funcionarios, Achécar llamó a las empresas a trabajar para hacerse más productivas y aprovechó la ocasión para criticar los "magros" resultados en educación que presenta el país, otro de los temas que calificó como desafío.

"Hay que empezar a trabajar seriamente en que nuestros sectores sean más productivos. Y es que la productividad es lo que permite sostener a una nación salarios elevados, una moneda fuerte y rendimiento atractivo para el capital", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/imagen-170a6240jpg-5162e8f2.jpg William Malamud, Francesca Rainieri, presidenta de la Amchamdr; Luis Molina Achécar y María W. Álvarez. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Durante su disertación, en la cual hizo un recorrido por las reformas económicas, sociales y políticas realizadas en el país en los últimos 36 años, planteó que, además de crear riquezas, el rol de las empresas es ser productivas.

"Es bueno para la empresa porque puede retribuir mejor su capital y es buena para la sociedad porque crea riqueza y a través de la productividad lo puede distribuir", agregó el empresario.

El máximo ejecutivo del BHD reconoció que la economía dominicana llegó a un ingreso mediano alto, sin embargo, advirtió que ya la inversión no basta para sostenerlo y que se necesita productividad y adopción de nuevas tecnologías.

Consideró que el gran reto que enfrentan las empresas en la actualidad es conciliar su viabilidad económica con la participación que se espera de ellas en los problemas de la sociedad.

Desafío urgente

En su ponencia, el presidente del Centro Financiero BHD señaló lo que para él son los tres grandes desafíos para el futuro de la República Dominicana, calificando a la educación como el más urgente e importante.

Luis Molina Achécar llamó a reformar la educación desde el nivel inicial y primario hasta el superior, que permita formar buenos bachilleres, técnicos y profesionales y que a su vez sean "buenos ciudadanos".

"Necesitamos formar personas capaces. Eso es clave, una formación integral. El capital humano no es un recurso natural que se encuentra en la calle, sino un tejido que se construye en las escuelas y universidades y, decisivamente, en las empresas. Desde 2013 a la fecha, el Estado ha destinado 50 mil millones de dólares al Ministerio de Educación, con magros resultados y el costo de oportunidad de haber dejado casi una generación con educación deficiente", criticó.

Propuso que el currículo educativo contemple materias de humanidades, la cuales, a su consideración, son las que dan capacidades para el trabajo y formación crítica de los alumnos.

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Asimismo, definió como segundo reto del país el ser una economía de ingresos altos y alcanzar grados de inversión, asegurando que la estrategia Meta RD 2036 "es una excelente plataforma público-privada para empoderarse de este tema y echar a andar nuestra economía y sociedad en la búsqueda de mayor prosperidad".

Sugirió que esa iniciativa integre a su estrategia y promoción la formación integral de los ciudadanos en busca de la productividad y la colaboración de estos.

El más disruptivo

Sobre el tercero de los desafíos, relativo a la inteligencia artificial, el empresario lo describió como "el más disruptivo" de los tres, llamando a las empresas dominicanas a no quedarse atrás y dar los pasos necesarios para la adaptación de la nueva tecnología y no perder competitividad frente a los demás competidores.

"Estamos llamados a construir una economía próspera, sustentada en el progreso de las personas. Debemos defender la capacidad de dialogar y cooperar y debemos movernos hacia un modelo con base en la productividad y la innovación. Nuestro compromiso con el progreso del país va mucho más allá de cifras e indicadores, debe estar encaminado a propiciar las condiciones para el bienestar de nuestra gente", finalizó.