Remesas crecen un 6.7 % en agosto pese a complejo entorno internacional

Las familias dominicanas recibieron 8,432.7 millones de dólares en remesas, entre enero y agosto de este año, reflejando un aumento de 511.7 millones, equivalente a un 6.5 %, respecto al mismo periodo del 2025.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que durante agosto se recibieron 1,116.3 millones de dólares, cantidad que excede en 69.7 millones (6.7 %) la cifra reportada en ese mismo mes del año pasado y en 19.2 millones de dólares (1.8 %) respecto a julio de 2026.

El crecimiento observado el mes pasado ocurre a pesar del complejo entorno internacional. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares, preciso la institución.

El BCRD destaca que esta dinámica obedece, principalmente, a las transferencias efectuadas por los dominicanos radicados en Estados Unidos, nación de donde provino el 80.8 % de los recursos formales captados en agosto, con un valor de 805.6 millones de dólares. Este escenario guarda estrecha relación con la evolución de la economía norteamericana.

De igual forma, la institución resaltó la captación de remesas mediante canales formales provenientes de otros países durante agosto. En ese sentido, España reportó transferencias por valor de 66.6 millones de dólares, cifra que representa un 6.7 % del volumen total. Esto la afianza como la segunda mayor plaza emisora, en correspondencia con el tamaño de la comunidad dominicana radicada en esa nación.

A continuación, se ubicaron Italia, aportando un 1.4 % del total; seguida de Haití, con 1.2 %, y Suiza, con una representación de 1.1 %. Los flujos restantes se diversificaron entre emisores como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

Distribución

Respecto a la distribución geográfica, el BCRD señaló que el Distrito Nacional recibió el 50.7 % del flujo ingresado en agosto, seguido por Santiago y Santo Domingo, con participaciones del 9.5 % y el 6.8 %, respectivamente. Estas cifras evidencian que las zonas metropolitanas del país concentraron más de dos tercios (67 %) del total de los recursos percibidos durante dicho mes.

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 31 de agosto de 2026, la moneda nacional se apreció 7.6 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2025.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de agosto se ubicaron en 15,434.2 millones de dólares, representando un 10.6 % del producto interno bruto y cubriendo unos 5.6 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

Sector externo

Las más recientes perspectivas del BCRD para el sector externo contemplan que persista la evolución positiva en la captación de divisas durante 2026.

En ese sentido, se proyecta que los ingresos por turismo superen los 12,200 millones de dólares, mientras que las remesas se ubicarían en torno a los 12,600 millones. Asimismo, las exportaciones totales se estiman superen los 17,200 millones de dólares y la inversión extranjera directa sobrepasaría los 5,300 millones. El dinamismo de estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (aproximadamente 3,300 millones de dólares), permitiría alcanzar un total de ingresos de divisas superior a los 50,700 millones al cierre de 2026.

El Banco Central continuará dando seguimiento al desafiante panorama internacional y su potencial impacto económico en la economía dominicana, reafirmando su compromiso con su objetivo de inflación y con la estabilidad macroeconómica.