El sector financiero con capacidad para gestionar nuevo ciclo de tasas

El costo del dinero en la República Dominicana alcanzó su nivel más alto de los últimos cuatro años en octubre de 2022, cuando la tasa de interés de política monetaria (TPM) pasó de 8.25 % a 8.50 % anual, una decisión que en ese momento obedeció a presiones inflacionarias. Desde entonces, empezó un descenso paulatino, que la llevó hasta el 5.25 % que registra en la actualidad.

Pero la medida de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) de elevar su tasa de referencia a un 3.75 % y 4 %, impulsada por la inflación incesante en la economía norteamericana, amenaza con revertir el comportamiento hacia la baja que había mostrado la TPM, cuyo último recorte de 25 puntos básicos se realizó en octubre de 2025.

Un posible ajuste al alza de la tasa de interés del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) conllevaría a un incremento en el costo de los préstamos en las entidades de intermediación financiera para los hogares y las empresas, lo que provocaría una ralentización del crecimiento económico del país.

La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) declaró que, aunque las decisiones de la Fed constituyen un factor de referencia global relevante, las acciones de política monetaria en el país dependen del balance de riesgos, la evolución de la inflación local y las condiciones de liquidez que la autoridad monetaria pondera en sus reuniones.

La presidenta de Abancord, Cristina de Castro, sostuvo que las tasas de interés de financiamiento en el mercado local responden a una combinación de factores que incluyen la TPM, la disponibilidad de liquidez, la dinámica de captación de recursos y la oferta crediticia del sistema.

"Ante variaciones en las tasas internacionales, la transmisión hacia los mercados locales suele darse de manera gradual. Desde el sector bancario monitoreamos continuamente estas variables con el compromiso de mantener una oferta de crédito competitiva, eficiente y adecuada a las necesidades de personas", declaró de Castro.

De acuerdo con el gremio, el sistema financiero dominicano cuenta con "elevados niveles de solvencia, capitalización y liquidez, lo que le permite gestionar los ciclos de tasas con prudencia y mantener el flujo crediticio hacia los sectores productivos y los hogares".

Gremios opinan

Consultado sobre el tema, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, puntualizó que la tasa de interés ajustada por la Reserva Federal es una referencia para que las autoridades monetarias dominicanas tengan algún criterio de cuál debería ser la del país.

"Hay un balance que permite algún tipo de maniobra y ajuste en el tiempo, con lo cual entiendo que las autoridades monetarias estarán monitoreando en los próximos días porque habrá revisiones adicionales antes de que termine el año (por parte de la Fed). Posiblemente el ajuste que se hizo ahora no sea permanente y habrá que determinar si los factores que están generando esta alza permanecerá en el tiempo", indicó Dargam.

En tanto, la directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Jennifer Troncoso, también se refirió al tema y apostó por el diálogo entre las entidades bancarias y financieras del país para determinar el impacto de esta medida sobre la tasa de interés de los préstamos y la inflación.

Asimismo, el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Fernando Pinales, dijo que ese reajuste por parte de la Fed tiene un impacto en los costos de manera general y en el pago de los aranceles, afectando a las medianas y pequeñas empresas.

Llama a anticiparse

El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Haivanjoe Ng Cortiñas, afirmó que el país debe anticiparse al nuevo escenario financiero generado por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, debido a sus posibles efectos sobre el tipo de cambio, la inflación, el crédito, la deuda pública y el crecimiento económico.

Sostuvo que el país debe prestar especial atención al tipo de cambio, debido a que tasas más altas en Estados Unidos aumentan el atractivo de los activos financieros en dólares y pueden generar presiones sobre el peso dominicano. Señaló que el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario para amortiguar esas presiones.

Pablo García Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.