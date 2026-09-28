La actividad económica en RD crece un 4.5 % entre enero y agosto

Vista aérea de una de las avenidas del Distrito Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento promedio acumulado de 4.5 % entre enero y agosto de 2026, superior al 2.3 % del mismo período del año anterior, de acuerdo con cifras preliminares divulgadas este lunes por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De manera particular, el IMAE registró una variación interanual de 3.8 % en agosto, principalmente por la expansión del valor agregado real de los sectores construcción (7.9 %), manufactura de zonas francas (3.4 %) y manufactura local (3.1 %).

Además, las actividades de servicios en su conjunto (4.1 %), destacándose entre estas últimas los financieros (9.4 %), enseñanza (6.1 %), energía y agua (6.0 %), otras actividades de servicios de mercado (6.0 %).

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Asimismo, exhibieron tasas positivas transporte y almacenamiento (3.7 %), comercio (3.2 %), administración pública (3.1 %), salud (2.8 %), servicios profesionales (2.7 %), comunicaciones (2.6 %) y hoteles, bares y restaurantes (2.3 %), mientras que mostraron variaciones negativas la minería (-14.6 %) y la actividad agropecuaria (-1.4 %).

El crecimiento de la construcción estuvo impulsada principalmente por los proyectos de inversión privada residenciales y no residenciales, así como a las obras de ingeniería civil vinculadas a la ejecución del gasto de capital del gobierno, lo cual se refleja en el aumento del volumen de ventas de los principales insumos y materiales utilizados por este sector.

De igual forma, las mejoras institucionales para agilizar y dar transparencia a los procesos de aprobación de nuevas obras han incidido positivamente en el desempeño de la actividad.

En adición, se destaca el crédito destinado a la construcción, el cual creció 16.2 % interanual al cierre de agosto, equivalente a más de 26,000 millones de pesos adicionales respecto al mismo período del año anterior.

La manufactura y turismo

En lo concerniente a la manufactura de zonas francas, su crecimiento interanual en agosto estuvo explicado por el desempeño favorable de las exportaciones de tabaco, artículos de joyería y conexos y los productos eléctricos.

De igual forma, la manufactura local presentó un crecimiento moderado de 3.1 %, sustentado por el comportamiento de la fabricación de productos minerales no metálicos, las otras sustancias y productos químicos y los productos farmacéuticos, precisa el BCRD.

En cuanto a la minería, esta experimentó una variación interanual de -14.6 % en agosto, asociada esencialmente al descenso en el volumen de extracción de oro por mantenimientos programados en la principal planta del país, situando el crecimiento acumulado de esta actividad en 3.6 % durante enero-agosto de 2026.

El valor agregado de la actividad de hoteles, bares y restaurantes en agosto pasado fue impulsado principalmente por el aumento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

Durante el referido mes se recibieron 725,481 turistas, cifra que representa un incremento de 2.6 % respecto a agosto de 2025. Asimismo, el flujo acumulado de visitantes internacionales por los diferentes aeropuertos alcanzó 6,610,506 personas durante enero-agosto 2026, para un crecimiento de 8.6 % en comparación con igual período del año anterior.

Este desempeño favorable refleja los resultados de las estrategias de promoción turística implementadas por el Ministerio de Turismo, orientadas a fortalecer la presencia del país en los principales mercados emisores y a una mayor diversificación de los mercados de origen de los visitantes.

En lo que respecta a la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas, la misma mostró un crecimiento interanual de 9.4 %, sustentando principalmente en el significativo incremento de las comisiones vinculadas a las operaciones de cambio de divisas, tarjetas de crédito, giros y transferencias, garantías, entre otras.

En adición, incidió en el resultado de agosto el desempeño del sector seguros y el crecimiento nominal de 7.6 % en el crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a 187,000 millones de pesos adicionales con respecto a agosto del 2025.

Agropecuaria

En cuanto al sector agropecuario, este evidenció una variación interanual de -1.4 % en su valor agregado real en agosto de 2026, desempeño que estuvo influenciado en gran medida por la sequía que ha afectado distintas regiones del país en los últimos meses.

En ese tenor, se verificaron disminuciones en la producción reportada de arroz, leguminosas, algunos tubérculos, ganado porcino, entre otros rubros que experimentaron contracciones con respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado el crecimiento acumulado de esta actividad se ubicó en 1.9 % durante enero-agosto de 2026.

El resultado de enero-agosto de 2026 se encuentra en línea con la proyección de crecimiento en torno a 4.5 % contemplada en el marco macroeconómico, consensuado por Ministerio de Hacienda y Economía y el Banco Central que, de materializarse, resultaría significativamente mayor al promedio de crecimiento de 2.4 % estimado para América Latina por el Fondo Monetario Internacional para este año, y más que duplicaría el crecimiento observado en 2025.