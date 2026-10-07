Cepal advierte que América Latina solo cumpliría el 19 % de las metas de la Agenda 2030

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, habla durante la apertura del periodo de sesiones de la Cepal en Santiago de los Caballeros. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

A solo cuatro años del plazo establecido para el cumplimiento de la Agenda 2030, América Latina y el Caribe mantienen un ritmo insuficiente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La advertencia fue planteada este miércoles por el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el embajador de Perú en República Dominicana, Gustavo Lembcke, durante la apertura del 41.º período de sesiones de la Cepal, que se desarrolla en Santiago de los Caballeros.

Avances insuficientes

Salazar-Xirinachs explicó que, de mantenerse las tendencias actuales, solo el 19 % de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alcanzaría en la región, mientras que un 42 % avanza en la dirección correcta, "pero a un ritmo demasiado lento".

Dijo que el 39 % restante permanece estancado o registra retrocesos con relación a 2015.

"Hoy debemos advertir con preocupación que a solo cuatro años del plazo de la Agenda 2030, al ritmo actual solo el 19 % de las metas se alcanzaría en la región", señaló el secretario ejecutivo de la Cepal.

El diplomático peruano coincidió con el diagnóstico y sostuvo que las cifras deben servir para impulsar una mayor acción de los gobiernos de la región.

"Hoy, a solo cuatro años de 2030, los avances siguen siendo insuficientes", afirmó Lembcke durante su intervención.

El embajador recordó que durante los dos años en que Perú ejerció la presidencia de la Cepal se realizaron reuniones para evaluar los avances y desafíos relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos temas como salud, igualdad de género, empleo, crecimiento económico, agua y saneamiento, así como energía, infraestructura, ciudades sostenibles y cooperación.

Contexto internacional

Salazar-Xirinachs planteó que el rezago en el cumplimiento de los ODS ocurre en un contexto internacional marcado por mayores tensiones geopolíticas, dificultades para alcanzar acuerdos multilaterales y cambios en el comercio, las inversiones, las cadenas de suministro y el desarrollo tecnológico.

A su juicio, estas condiciones tienen consecuencias directas para América Latina y el Caribe, pero también generan oportunidades que los países pueden aprovechar mediante una mayor cooperación regional, políticas públicas efectivas y el fortalecimiento de sus instituciones.

El secretario ejecutivo de la Cepal señaló además que la región enfrenta tres grandes "trampas" que dificultan su desarrollo. Entre ellas citó una baja capacidad para crecer, altos niveles de desigualdad y débil movilidad social, así como capacidades institucionales insuficientes y problemas de gobernanza.

Indicó que entre 2016 y 2025 América Latina y el Caribe registró un crecimiento promedio de apenas 1.3 %, mientras que entre 2014 y 2023 el promedio fue de 0.9 %.

"Sin crecimiento alto y sostenido, es muy difícil impulsar los cambios que nuestras sociedades necesitan", afirmó Salazar-Xirinachs, al destacar que el desafío no consiste solamente en crecer, sino en utilizar ese crecimiento para transformar las economías y mejorar las condiciones de vida.

Caso de RD es excepción

En ese contexto, destacó a República Dominicana como una de las excepciones dentro de la región por mantener durante décadas un crecimiento superior al promedio latinoamericano.

El funcionario de la Cepal citó además la reducción de la pobreza monetaria en el país y señaló que el organismo proyecta un crecimiento de 4 % para República Dominicana en 2026, casi el doble del promedio regional.

Durante el encuentro, Salazar-Xirinachs también destacó la iniciativa Meta República Dominicana 2036, impulsada por el presidente Luis Abinader, que contempla duplicar el Producto Interno Bruto del país para ese año y establece metas relacionadas con pobreza, empleo formal, vivienda, agua, seguridad ciudadana y efectividad del Estado.

El 41.° período de sesiones de la Cepal reúne en Santiago de los Caballeros a autoridades y representantes de los países de América Latina y el Caribe para analizar las transformaciones económicas, sociales y productivas que enfrenta la región y definir las prioridades de trabajo del organismo para los próximos años.