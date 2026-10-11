Las remesas crecen un 6.5 % entre enero y septiembre y sobrepasan los US$9,489 MM

La República Dominicana recibió 9,489.8 millones de dólares por concepto de remesas entre enero y septiembre de este año, representando un aumento absoluto de 577 millones, equivalente a un 6.5 % más que el mismo período del 2025.

Así lo comunicó este domingo el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que especificó que durante septiembre se recibieron 1,057.1 millones de dólares, cantidad que excede en 65.3 millones (6.6 %) la cifra reportada en ese mismo mes del año pasado.

El crecimiento el mes anterior ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente, que han mantenido elevados los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares, según resaltó el BCRD a través de una nota de prensa.

La institución señaló que este comportamiento responde, principalmente, a las transferencias enviadas por los dominicanos residentes en Estados Unidos, país del cual provino el 80.9 % de los recursos formales canalizados en septiembre, con un monto de 780.1 millones de dólares.

Asimismo, destacó la recepción de remesas originadas en otros países en el transcurso de septiembre. Al respecto, España registró transferencias por 59.9 millones de dólares, lo que constituye el 6.2 % del flujo total, consolidándose como la segunda nación de procedencia, cónsono con la cantidad de dominicanos residentes en dicho territorio.

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A estos le siguió Italia, contribuyendo con 1.3 % del total; Haití, con un 1.2 %, y Suiza, con un aporte de 1.1 %. El resto de las divisas se distribuyó entre naciones como Francia, Canadá y Alemania, entre otras.

En cuanto a la distribución geográfica, el BCRD detalló que el Distrito Nacional captó el 51.2 % del flujo de septiembre, seguido de Santiago y Santo Domingo, con el 9.5 % y 6.6 %, respectivamente. De esta manera, el 67.3 % de las remesas del mes pasado se concentró en las áreas metropolitanas del país.

Favorece tipo de cambio

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 30 de septiembre de 2026, la moneda nacional se apreció 5.4 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2025, precisó el banco central.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales, al cierre de septiembre, se ubicaron en 15,239.9 millones de dólares, representando un 10.5 % del producto interno bruto y cubriendo 5.4 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

Divisas superarían los US$50,700 MM

Las más recientes perspectivas del BCRD para el sector externo contemplan que persista la evolución positiva en la captación de divisas durante 2026.

En ese sentido, se proyecta que los ingresos por turismo superen los 12,200 millones de dólares, mientras que las remesas se ubicarían en torno a los 12,600 millones. Asimismo, las exportaciones totales se estiman superen los 17,200 millones de dólares y la inversión extranjera directa sobrepasaría los 5,300 millones.

El dinamismo de estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (aproximadamente 3,300 millones de dólares), permitiría alcanzar un total de ingresos de divisas superior a los 50,700 millones al cierre de 2026.