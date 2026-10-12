El FMI proyecta crecimiento económico de 4.6 % para República Dominicana en 2026

Vista de la ciudad de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La economía de República Dominicana crecerá un 4.6 % en 2026 y un 4.4 % en 2027, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sitúan al país por encima del promedio de Centroamérica durante los dos años.

Las estimaciones están contenidas en el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del FMI publicado el martes.

De acuerdo con el organismo, el crecimiento dominicano pasaría de un 2.1 % en 2025 a un 4.6 % en 2026, antes de moderarse ligeramente al 4.4 % en 2027.

Para Centroamérica, el FMI proyecta una expansión de un 4.2 % en 2026 y un 4.0 % en 2027, por debajo de las previsiones para República Dominicana.

En 2026, Panamá sería la única economía centroamericana que superaría la proyección dominicana, con un crecimiento previsto de un 5.0 %. El Salvador alcanzaría un 4.5 %, Guatemala un 4.0 %, Nicaragua un 3.8 %, Costa Rica un 3.3 % y Honduras otro 3.3 %.

Para 2027, República Dominicana mantendría una expansión supe

rior a la de los países centroamericanos citados. Panamá registraría un 4.2 %, mientras que El Salvador crecería un 4.0 %, Guatemala y Nicaragua un 3.8 %, Costa Rica un 3.5 % y Honduras un 3.4 %.

Sobre la inflación

Las previsiones para República Dominicana también contemplan un aumento de la inflación. El FMI estima que los precios al consumidor subirán un 5.1 % en 2026.

Eleva proyección de crecimiento de economía mundial

A nivel mundial, el FMI elevó ligeramente su previsión de crecimiento, que ahora se sitúa en el 3.1 %, gracias al auge de la inteligencia artificial (IA), que amortigua el impacto de la guerra en Oriente Medio.

La revisión al alza de 0.1 puntos porcentuales para este año se debe ante todo -según reporta la agencia AFP- al buen comportamiento de las economías avanzadas, especialmente las asiáticas, mientras que los países emergentes sufren el encarecimiento de los hidrocarburos.

Para América Latina, las perspectivas son en cambio ligeramente a la baja, con una proyección de crecimiento de 2.3% este año (una caída de 0.1 porcentuales respecto a lo que calculaba en julio) y del 2.5% en 2027.