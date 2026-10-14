Banco Central: entidades financieras de RD no muestran vulnerabilidades ni riesgos significativos

En la República Dominicana no hay evidencia de vulnerabilidades ni riesgos significativos que puedan comprometer la provisión de servicios financieros a corto plazo ni conducir a la disolución de entidades de intermediación financiera (EIF) de importancia sistémica.

Estos son parte de los principales resultados del Informe de Estabilidad Financiera a mayo de 2026, publicado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el cual examina el estado actual de la estabilidad financiera de la economía y las perspectivas para el resto del año, ante el convulso e incierto panorama que transita la economía mundial.

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El documento explica que las pruebas de estrés realizadas a las entidades revelan que estas se encuentran adecuadamente capitalizadas para absorber las pérdidas económicas que puedan derivarse de la ocurrencia de distintos escenarios macroeconómicos de riesgo.

En ese sentido, el manejo prudente de los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez ha sido importante para promover la financiación a las actividades productivas y recuperar el crecimiento de la economía, establece una nota de prensa del BCRD.

Activos y crédito

Respecto a la situación de las EIF, el total de activos supera los 4.59 billones de pesos, experimentado un crecimiento interanual de 10.7 %, representando el 53.9 % del producto interno bruto (PIB), conforme a las informaciones preliminares disponibles al cierre de septiembre de 2026.

Asimismo, indica que el crédito ha mostrado una evolución favorable, registrando un crecimiento interanual de 8.3 %, impulsado por los financiamientos al consumo, comercio y adquisición de viviendas, entre otros.

En cuanto a las captaciones, el informe de la institución monetaria y financiera explica que los depósitos del público registraron un crecimiento interanual de 12.6 %, totalizando más de 3.60 billones de pesos (42.3 % del PIB) a septiembre de este año, reflejando la confianza del público en la gestión de riesgo de las entidades.

En tanto, el patrimonio neto alcanzó los 567,219 millones de pesos (6.67 % del PIB), aumentando a 12.5 % interanual al cierre del mismo período. En ese orden, las entidades de intermediación financiera registraron una rentabilidad del activo (ROA) de 3.0 % y una rentabilidad del patrimonio (ROE) de 23.1 %.

Además, el coeficiente de solvencia alcanzó 18.9 % a mayo de 2026, conforme a las informaciones publicadas por la Superintendencia de Bancos.

Por su parte, el índice de morosidad de la cartera de crédito ha exhibido una reducción moderada, hasta ubicarse en torno al 1.5 % a septiembre, desde un máximo de 1.9 % al cierre de 2025, de acuerdo con la dinamización de las actividades productivas de los hogares y las empresas, lo cual ha mejorado la capacidad de pago para honrar los compromisos financieros.

Actualización regulatoria

Las instituciones financieras no depositarias, correspondientes a los emisores e intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, administradoras de fondos de pensiones, así como las sociedades de seguros y las fiduciarias, han exhibido un desempeño favorable, sin evidencia de vulnerabilidades que puedan afectar las actividades de intermediación financiera.

En materia de la regulación doméstica, el documento explica que la administración monetaria y financiera ha continuado robusteciendo el marco regulatorio para adecuar la normativa local a las mejores prácticas internacionales, conforme a las recomendaciones del Marco Regulador Internacional para los Bancos, propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Entre los principales cambios regulatorios se destacaron la implementación de la metodología contable del valor razonable (mark-to-market) para el registro, clasificación, valoración y medición de los instrumentos financieros de las entidades de intermediación financiera, a partir de enero de 2026.

Asimismo, se dispusieron nuevos límites aplicables al otorgamiento de facilidades crediticias en moneda extranjera a sectores no generadores de divisas, así como nuevos límites a la posición neta en moneda extranjera de las entidades de intermediación financiera.

De igual manera, se dispuso la actualización del capital mínimo regulatorio de los intermediarios cambiarios, los cuales fueron ajustados por la inflación acumulada durante el período 2019-2024.

En adición, se dispuso la actualización por inflación del monto de cobertura del fondo de contingencia, hasta un monto de 2.3 millones pesos por depositante.