La economía dominicana crece 5.6 % interanual a septiembre de este año

Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana. ( ADRIANA SUELS )

La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 5.6 % a septiembre, acumulando una expansión de 4.6 % durante los primeros nueve meses del año, impulsada principalmente por la construcción y las actividades de servicios, entre ellas el turismo.

Así lo informó este viernes el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, quien destacó que este desempeño se ha producido a pesar de un entorno internacional "complejo, convulso y lleno de incertidumbre", afectado por múltiples choques de oferta y condiciones financieras internacionales más restrictivas.

Bajo estas condiciones, el gobernador estimó que la economía dominicana crecerá en torno a 4.5 % en 2026, "uno de los crecimientos más altos de América Latina".

En su discurso con motivo del septuagésimo noveno aniversario del BCRD, el funcionario atribuyó el desempeño económico al dinamismo de la inversión doméstica y a la resiliencia del sector externo.

Construcción encabeza el crecimiento

De acuerdo con los resultados preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE), la construcción fue el sector de mayor crecimiento acumulado entre enero y septiembre, con una expansión de 8.2 %.

Solo en septiembre, esta actividad registró un incremento interanual de 18 %, impulsada principalmente por proyectos de inversión privada y obras de ingeniería civil vinculadas a la ejecución del gasto de capital del gobierno.

Valdez Albizu explicó que este dinamismo se refleja "en el aumento de las ventas de los principales insumos y materiales utilizados por dicho sector".

Asimismo, destacó que el crédito destinado al sector aumentó 17.3 % interanual al cierre de septiembre, equivalente a más de 27,000 millones de pesos adicionales respecto al mismo período de 2025.

Otras actividades que contribuyeron al crecimiento acumulado fueron:

La explotación de minas y canteras (5.2 %)

y canteras (5.2 %) La manufactura local (3.4 %)

(3.4 %) Las zonas francas (2.8 %).

En conjunto, las actividades de servicios crecieron 4.6 %, destacándose los servicios financieros (7.8 %), hoteles, bares y restaurantes (5.6 %) y otros servicios (5.4 %).

Turismo mantiene su dinamismo

En el caso del turismo, el gobernador resaltó que su desempeño estuvo favorecido por la recuperación de los mercados emisores, el fortalecimiento de las alianzas comerciales y una mayor conectividad aérea.

Estos factores contribuyeron a que la República Dominicana recibiera alrededor de 7.1 millones de turistas por vía aérea y 2.1 millones de cruceristas entre enero y septiembre, para un total de 9.2 millones de visitantes.

El funcionario también destacó que, durante los primeros nueve meses del año, el país recibió aproximadamente 9,700 millones de dólares por ingresos turísticos, una de las principales fuentes de divisas de la economía dominicana.

Perspectivas al cierre del 2026

Para el cierre de 2026, Valdez Albizu proyectó que la economía dominicana generará alrededor de 50,700 millones de dólares en divisas, impulsadas por remesas estimadas en 12,600 millones de dólares, exportaciones totales superiores a 17,200 millones de dólares, ingresos turísticos cercanos a 12,200 millones de dólares y flujos de inversión extranjera directa de unos 5,300 millones de dólares.

"Estos últimos cubrirían aproximadamente cuatro veces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, proyectado en un 1 % del producto interno bruto (PIB)", enfatizó el gobernador.