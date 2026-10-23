Ministro: el Gobierno dispone de los recursos necesarios para contener alzas en combustibles

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reiteró este viernes que el Gobierno está dispuesto a asumir el costo que representan los subsidios a los combustibles para evitar que las alzas de los precios internacionales se transfieran a los consumidores dominicanos, aunque reconoció que esta política ejerce presión sobre las finanzas públicas.

El funcionario estimó que el Estado destina alrededor de 135,000 millones de pesos en subsidios para el sector eléctrico y para contener las alzas de los combistibles, como parte de las medidas para amortiguar el impacto de los incrementos de precios, una cifra que podría incrementarse en lo que resta del año.

"La población yo creo que es sensata y entiende que es una situación que no provocamos nosotros y para manejarla estamos dando mucho subsidio. Eso impacta las finanzas públicas, pero es un costo que estamos dispuestos a asumir para no tener que hacer el traspaso de los precios internacionales, cien por ciento, al bolsillo del consumidor", enfatizó.

Aseguró que el Gobierno dispone de los recursos necesarios para sostener estas medidas durante el presente año.

"Es necesario porque no podemos hacer ajustes violentos de los precios ni de los combustibles ni de la tarifa", expresó Díaz al asistir a la misa por el septuagésimo noveno aniversario del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Explicó que los incrementos de los precios internacionales de los derivados del petróleo, sobre todo el diésel y la gasolina, representan un desafío para las autoridades, debido a que estos productos han registrado aumentos superiores a los del propio crudo.

En particular, destacó que el diésel, utilizado ampliamente por los sectores agropecuario e industrial, ha duplicado su precio este año, situación que ha obligado al Gobierno a mantener elevados niveles de subsidios.

Incertidumbre por la crisis global

El titular de Hacienda y Economía reconoció que existe incertidumbre sobre cuánto tiempo podrá prolongarse la crisis internacional, la cual no tiene una fecha definida para culminar.

En ese sentido, consideró necesario promover un diálogo nacional con los sectores productivos, empresariales y sindicales para evaluar las medidas que permitan preservar la estabilidad económica y social.

"Esto es lo que nos ha tocado como gobierno y estamos tomando las decisiones que haya que tomar para preservar la estabilidad de la economía y la estabilidad social en el país", manifestó.

¿Otro plan fiscal?

Al ser preguntado sobre la posibilidad de implementar un nuevo plan anticrisis el próximo año, el funcionario evitó adelantar medidas específicas y reiteró que la prioridad inmediata debe ser el diálogo.

Defendió las medidas que ya el Gobierno ha tomado frente a las presiones externas, señalando que, pese a los ajustes realizados en los combustibles y las limitaciones presupuestarias, el país mantiene una estabilidad macroeconómica y social, con una economía que está creciendo y una inflación "qué está bastante controlada".

Insistió en que la República Dominicana no controla las condiciones del mercado internacional, pero debe continuar tomando decisiones para mitigar sus efectos sobre la población.