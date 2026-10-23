Valdez Albizu celebra reducción de déficit cuasifiscal y anuncia proyecto de ley sobre el tema

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, celebró este viernes la reducción sostenida del déficit cuasifiscal de la entidad monetaria, al tiempo que anunció que se trabaja en un proyecto de ley para "eliminar" la capitalización.

Valdez Albizu destacó que el déficit cuasifiscal del BCRD (generado principalmente por los intereses de los títulos o certificados de participación emitidos) registra una caída constante en los últimos seis años, pasando de un equivalente de 1.4 % del producto interno bruto (PIB) en el 2020 a un 0.5 % el año pasado, "el mínimo registrado desde la crisis financiera del 2003".

En ese sentido, aseguró que esperan volver a someter al Congreso Nacional un proyecto de ley para "eliminar la capitalización" de la entidad monetaria. Explicó que se trata de un compromiso interinstitucional junto al Ministerio de Hacienda y Economía, aunque se encuentre registrado como parte de la deuda pública consolidada.

No estaría listo para este año

Aunque el titular del BCRD destacó, en su alocución por el septuagésimo noveno aniversario de la institución, que este proyecto está "diseñado, elaborado y discutido con organismos internacionales", aseguró que aún no estaría listo para ser presentado este año.

"Hay que elaborarlo, hay que pensarlo; lo estamos estudiado (y) tenemos varias opciones", enfatizó Valdez Albizu al ser abordado por este medio.

"Lo vamos a someter al Congreso en su momento", reiteró.

Disminuyen certificados

Valdez Albizu agregó que el déficit cuasifiscal ha bajado, lo cual se puede observar en una menor disminución de los verificados del BCRD, que pasaron de un 15 % respecto al PIB en el 2020 a 10 % al cierre del 2025.

Enfatizó que esto demuestra una mayor eficiencia en el manejo de la entidad monetaria, frente a quienes cuestionan su capitalización.

"Muchas personas lo utilizan para criticar y cacarear el tema de la capitalización, originado por una crisis sistémica bancaria en el 2003", reiteró.

A esto agregó que han habido resultados en la eficientización del gasto, que se redujo de 0.30 % del PIB en el 2010 a 0.17 % en lo que va de este año, por debajo del 0.20 % establecido como límite para los bancos centrales por el Fondo Monetario Internacional (FMI).