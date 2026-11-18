La modificación presupuestaria propone elevar el gasto de capital a 230,786.7 millones de pesos, con recursos para continuar la ejecución del Teleférico de Santo Domingo Oeste y el Monorriel de Santiago. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno solicitó al Congreso Nacional elevar en casi un 30 % el déficit fiscal previsto para 2026, que pasaría del 3.24 % al 4.2 % del producto interno bruto (PIB), y suspender hasta el 31 de diciembre la regla de responsabilidad fiscal aprobada en 2024, como parte de una nueva modificación del Presupuesto General del Estado.

La iniciativa, depositada el lunes 16 de noviembre por el presidente Luis Abinader en la Cámara de Diputados, contempla un déficit de 365,968 millones de pesos. El incremento equivale a 0.96 puntos porcentuales del PIB y representa aproximadamente 83,700 millones de pesos adicionales respecto a la meta anterior.

El Poder Ejecutivo atribuye la revisión a las presiones sobre el gasto público provocadas por el encarecimiento internacional de los combustibles, los subsidios destinados a contener la inflación y otras necesidades institucionales y de inversión.

El proyecto establece ingresos totales por 1,351,943 millones y gastos por 1,717,912 millones de pesos, cuya diferencia determina el déficit proyectado.

Aunque las recaudaciones tributarias registran un crecimiento interanual de 10.5 %, los ingresos adicionales resultan insuficientes para compensar las mayores erogaciones. La previsión de ingresos supera en 9,685 millones de pesos la contemplada en el presupuesto inicial.

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Subsidios y nuevas asignaciones

La comunicación presidencial señala que el subsidio a los combustibles supera los 44,000 millones de pesos, mientras las transferencias al sector eléctrico han sobrepasado los 96,000 millones.

A estos desembolsos se agregan 3,400 millones de pesos de apoyo al transporte y más de 2,150 millones destinados a subsidiar fertilizantes importados.

En conjunto, las intervenciones mencionadas superan los 145,550 millones de pesos, aunque corresponden a gastos acumulados durante el año y no exclusivamente a nuevas asignaciones.

La modificación presupuestaria propone aumentar las apropiaciones de gastos en 54,100 millones de pesos. De esa cantidad, 44,000 millones de pesos corresponden a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, equivalente al 81.3 % del incremento.

Otros 5,000 millones de pesos se asignan al Ministerio de Obras Públicas, 3,600 millones a Educación, 1,000 millones a Industria y Comercio y 500 millones de pesos a Interior y Policía.

También se autorizan transferencias presupuestarias por 7,400 millones de pesos entre instituciones, sin incrementar el gasto total. El Ministerio de la Presidencia recibiría 5,300 millones, Educación Superior 1,200 millones y Deportes 900 millones de pesos.

Suspende la regla fiscal

Uno de los aspectos más relevantes figura en el artículo 12, que suspende excepcionalmente, hasta finalizar 2026, la regla fiscal establecida en el artículo 5 de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal.

La disposición permite apartarse temporalmente del límite legal al crecimiento del gasto primario. El Gobierno deberá presentar un plan de corrección para retornar a su cumplimiento.

La suspensión se plantea apenas dos años después de aprobarse la legislación destinada a imponer mayor disciplina al manejo de las finanzas públicas.

Financiamiento y deuda

El Ejecutivo sostiene que más del 60 % del financiamiento del incremento del déficit procederá de disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores, por lo que no implicaría endeudamiento adicional por esa proporción. Sin embargo, utilizar recursos acumulados permite financiar el desequilibrio sin eliminarlo y reduce las reservas de liquidez disponibles para ejercicios posteriores.

El proyecto autoriza emisiones de títulos públicos hasta 477,435 millones de pesos y proyecta que la deuda del sector público no financiero cerrará 2026 en 46.6 % del PIB.

Las obras contempladas en la pieza La modificación presupuestaria propone elevar el gasto de capital a 230,786.7 millones de pesos, con recursos para continuar la ejecución del Teleférico de Santo Domingo Oeste y el Monorriel de Santiago. El monto representa un aumento de 4,524.7 millones respecto al presupuesto vigente y de 15,502.0 millones de pesos frente al aprobado inicialmente para 2026.