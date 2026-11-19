La regla de responsabilidad fiscal fue establecida mediante la Ley 35-24, aprobada hace apenas dos años. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La República Dominicana proyecta cerrar 2026 con un déficit fiscal equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB), superior a las previsiones disponibles para la mayoría de los países centroamericanos y cercano al nivel estimado para México, en medio de las presiones presupuestarias provocadas por los subsidios energéticos y el encarecimiento internacional de los combustibles.

La nueva meta, sometida al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader, representa un incremento de casi un 30 % respecto al déficit anteriormente previsto, de 3.24 % del PIB. En términos absolutos, el desequilibrio alcanzaría 365,968 millones de pesos, aproximadamente 83,700 millones adicionales.

La revisión coloca las finanzas públicas dominicanas bajo mayor presión, pese al crecimiento interanual de 10.5 % de las recaudaciones tributarias y a los ingresos adicionales obtenidos mediante las medidas fiscales aprobadas a mediados de año.

Comparación regional

Las proyecciones recopiladas por el Banco de Guatemala sitúan el déficit fiscal de Costa Rica en 3.7 % del PIB, El Salvador en 2.3 % y Honduras en 1 %. Belice prevé un desequilibrio de 1.49 % para su ejercicio fiscal 2026-2027, mientras Nicaragua presenta una previsión de superávit.

Las cifras de Guatemala y Panamá requieren comprobaciones adicionales para completar la comparación centroamericana.

En el conjunto latinoamericano, las proyecciones del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondientes a octubre de 2026, sitúan el déficit de Brasil en 8.1 % del PIB, Colombia en 6.9 % y México en 4.2 %.

Los tres países son productores de petróleo, circunstancia que los diferencia de República Dominicana, dependiente de las importaciones de hidrocarburos. Sin embargo, los ingresos petroleros no garantizan cuentas públicas equilibradas, debido a las obligaciones de gasto, el servicio de la deuda y las particularidades fiscales de cada economía.

La comparación exige una salvedad: las cifras del FMI corresponden al Gobierno General, mientras el 4.2 % dominicano se refiere al Gobierno Central. Antes de la modificación presupuestaria, el organismo internacional proyectaba para República Dominicana un déficit del Gobierno General de 3.64 % del PIB.

Por consiguiente, las cifras permiten apreciar la magnitud del desequilibrio, pero no establecer una clasificación regional estrictamente homogénea.

El peso de los subsidios

Según la comunicación presidencial que acompaña la modificación presupuestaria, los subsidios a combustibles superan los 44,000 millones de pesos, mientras las transferencias al sector eléctrico sobrepasan los 96,000 millones.

A estas partidas se agregan 3,400 millones de pesos destinados al transporte y más de 2,150 millones para fertilizantes importados. En conjunto, las intervenciones mencionadas exceden los 145,550 millones de pesos.

El Gobierno sostiene que estos desembolsos han permitido amortiguar el impacto de los precios internacionales sobre consumidores y empresas, aunque representan una carga considerable para las finanzas públicas.

Suspensión de la regla fiscal

La modificación contempla nuevas apropiaciones de gastos por 54,100 millones de pesos y propone suspender hasta el 31 de diciembre de 2026 la regla de responsabilidad fiscal establecida mediante la Ley 35-24, aprobada hace apenas dos años.

El Ejecutivo asegura que más del 60 % del financiamiento del incremento del déficit procederá de disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores, sin generar nuevas obligaciones de deuda por esa proporción. Sin embargo, recurrir a esos fondos permite financiar el desequilibrio, no reducirlo, y disminuye los recursos disponibles para ejercicios posteriores. La revisión presupuestaria plantea así un desafío para 2027: reducir el déficit y restablecer la regla fiscal, mientras persisten las presiones del gasto energético y las transferencias al sector eléctrico.